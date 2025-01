Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari nuova tronista, record di candidature per Gianmarco Steri!

Si è conclusa la seconda registrazione della settimana di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Martina De Ioannon, che vedremo nei prossimi giorni, oggi il dating show ha annunciato la tronista che si accomoderà al fianco di Francesca Sorrentino e Gianmarco Steri: si tratta di Tina Cipollari, come era stato preannunciato da un video di pochi giorni fa a cui nessuno aveva dato peso. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Anticipazioni della registrazione di oggi

Il post ironico condiviso dall'account Instagram ufficiale di Uomini e Donne si è rivelato realtà: Tina Cipollari ha conquistato il suo posto sul trono. L'ingresso è stato spettacolare, con un trono speciale portato da quattro persone, un momento che ha fatto sorridere tutto lo studio. Tre cavalieri sono scesi per corteggiarla.

Tina ha deciso di tenerne uno, ma il cavaliere non è rimasto in studio. La storica opinionista ha dichiarato che deciderà se uscire con lui per una conoscenza più approfondita. Questo nuovo capitolo nel percorso di Tina promette di regalare momenti esilaranti e coinvolgenti. La registrazione di oggi ha segnato anche il debutto di Gianmarco come tronista.

Gianmarco Steri sul trono di Uomini e donne

Dopo la delusione per non essere stato scelto da Martina De Ioannon, l'ex corteggiatore si è prontamente rimesso in gioco. E il pubblico femminile ha dimostrato di apprezzare questa novità: in sole 24 ore dalla notizia, ben 3.000 ragazze hanno inviato la propria candidatura per conoscerlo. Un record assoluto che dimostra quanto Gianmarco sia amato dal pubblico. Non resta che aspettare di vedere chi tra queste ragazze riuscirà a conquistare il suo cuore.

Anche Francesca Sorrentino è stata protagonista della registrazione di oggi. La tronista ha portato in esterna Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Tuttavia, entrambe le uscite non sono andate come previsto. Con Gianmarco, Francesca si è lamentata del mancato bacio, mostrando la sua frustrazione in studio. Gianmarco, però, ha spiegato che non si è sentito pronto a fare quel passo, quest'affermazione ha dato vita ad una discussione tra i due. Con Gianluca, invece, nonostante la complicità mostrata, il bacio non è arrivato nemmeno questa volta.

L'identikit dell'uomo ideale per Tina Cipollari

Nel video condiviso sui social l'opinionista aveva detto: "Allora io, Maria, sono single ormai da un po' di tempo e cerco un uomo. L'età parte dai 63 anni. Se portati bene, può arrivare anche a 77, 78 anni, persino 80. Deve essere un uomo autonomo, che non ha bisogno di essere accudito subito. Se è vedovo, è meglio. Anche se ha dei figli, l'importante è che vivano all'estero e non si occupino più del padre"!.

"Ora parliamo della posizione economica: Maria, non deve essere benestante, ma molto benestante. Deve essere un uomo disposto a sposarmi, senza separazione dei beni, ovviamente. Deve essere molto ricco, con una bella casa in montagna, tipo a St. Moritz, e diverse altre proprietà, magari una casa a New York, una a Londra, una a Parigi. Deve amare viaggiare".

E infine: "In cambio, io offro la mia presenza. Sono una donna di casa, so cucinare bene e sono molto dolce con l'uomo che sa accontentarmi e darmi quello che desidero. Lo lascerei molto libero: se vuole giocare a golf o andare in barca a vela, può farlo. Non do peso all'aspetto fisico, non ha importanza. Però, Maria, per metterli alla prova, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo. Se mi passa il regalo, capisco subito se è un uomo generoso, perché non basta essere ricco, deve essere anche generoso. Un uomo ricchissimo ma avaro è tutt'uno."