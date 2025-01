Uomini e Donne, Martina De Ioannon: Il racconto della scelta e delle ultime esterne

Ieri 13 gennaio i fan di Uomini e Donne hanno vissuto un'altalena di emozioni. Il pomeriggio si è aperto con la messa in onda della puntata che ha visto l'allontanamento di Michel Longobardi dal Trono Classico. La giornata è poi proseguita con la notizia che Martina De Ioannon ha scelto Ciro, mentre l'altro corteggiatore, Gianmarco, è stato annunciato come il nuovo tronista del dating show.

Le ultime esterne della tronista

La scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è stata un momento di grandi emozioni e colpi di scena. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l'appuntamento si è aperto con la messa in onda delle ultime due esterne della tronista con i suoi corteggiatori. Con Ciro Solimeno, Martina ha vissuto una giornata speciale: il corteggiatore le ha fatto conoscere i suoi amici, hanno pranzato insieme al mare e trascorso del tempo in spiaggia. Per rendere il momento ancora più memorabile, Ciro le ha regalato un bracciale, simbolo del suo affetto.

L'esterna della tronista con Gianmarco Steri, invece, ha avuto un'atmosfera più intima e familiare. Gianmarco ha portato Martina a casa sua, dove le ha presentato la sorella gemella e una zia. La serata si è conclusa con una cena e una sorpresa che l'ex corteggiatore ha organizzato con gli amici.

Gianmarco Steri sul trono di Uomini e donne

La scelta di Martina

Nel momento clou, la Ioannon ha dichiarato di scegliere Ciro Solimeno, anche se lo ha considerato: "Un salto nel vuoto", i due hanno ballato sulle note di Vivimi di Laura Pausini. Ciro ha risposto con parole che hanno colpito tutti: "Non voglio che tu sia la mia scelta, ma la mia fidanzata".

Poi il giovane ha tirato fuori un anello e, visibilmente emozionato, lo ha messo al dito di Martina. Il pubblico ha accolto il gesto con un boato di applausi. Durante l'ultima esterna insieme, entrambi avevano pianto, temendo di perdere l'un l'altro, ma Martina ha dimostrato chiaramente di essere presa da Ciro.

Un nuovo inizio per l'ex corteggiatore

La non scelta di Gianmarco è stata altrettanto emozionante. Nonostante l'affetto per lui, Martina ha lasciato intendere che il suo coinvolgimento non era paragonabile a quello per Ciro. Il giovane ha affrontato il momento con grande maturità, l'ex corteggiatore ha portato un pensiero per Maria De Filippi.

La sorpresa è arrivata poco dopo: Maria ha annunciato che Gianmarco sarebbe diventato il nuovo tronista. Il led dello studio ha mostrato il messaggio di incoraggiamento per lui, che ha accettato questa nuova avventura. Prima di sedersi sul trono, Gianmarco ha ballato con l'altra tronista, Francesca Sorrentino.

Anche Tina e Gianni, gli opinionisti del programma, si sono lasciati travolgere dalle emozioni, versando qualche lacrima sia durante la non scelta che nel momento della scelta. La decisione di Martina De Ioannon è stata un perfetto mix di emozione e romanticismo, lasciando tutti soddisfatti. Con Ciro, Martina sembra aver trovato l'amore, mentre per Gianmarco si apre una nuova possibilità per incontrare la sua anima gemella. L'avventura continua, tra nuovi troni e storie d'amore tutte da scoprire