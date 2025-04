Uomini e Donne, puntata del 2 aprile: Gemma conosce Luciano, scontro tra Gianmarco e Cristina

​Nella puntata del 2 aprile di Uomini e Donne, Gemma incontra il nuovo cavaliere Luciano e decide di frequentarlo, nonostante lo scetticismo di Tina. Gianmarco affronta un acceso confronto con Cristina, culminato con l'uscita di lei dallo studio in lacrime. Nel frattempo, Luana amplia le sue conoscenze frequentando Gabriele e Giovanni.​

Trono Classico

La giornata si apre con Gemma Galgani, che incontra Luciano, un nuovo cavaliere arrivato apposta per conoscerla. Nonostante il consueto scetticismo di Tina Cipollari, la dama piemontese decide di dargli una possibilità e iniziare a frequentarlo. Subito dopo, spazio alla "tassa fissa" del programma: Giuseppe e Sabrina. Lei continua a negare di provare interesse per l'aspirante ballerino, ma i due non smettono di punzecchiarsi.

A rendere il tutto ancora più movimentato ci pensa Maria De Filippi, che sgancia una piccola bomba: Isabella ha ricontattato Giuseppe nonostante le tensioni delle scorse settimane. Secondo la dama, si è trattato solo di un tentativo di chiarimento, ma Gianni e Tina non ci credono e pensano che voglia tornare a frequentarlo. A complicare la situazione arriva un altro dettaglio: in questi giorni Isabella è uscita con Francesco.

Morena ha discusso com Damiano

Il terzo blocco della puntata è dedicato a Damiano, che annuncia di aver chiuso con Gloria e Morena. Quest'ultima, però, non la prende bene e lo accusa di aver giocato con i suoi sentimenti. Nel frattempo, Luana, dopo aver frequentato Alessio, ha deciso di allargare il giro e sta conoscendo anche Gabriele e Giovanni.

Gianmarco e Cristina, tensione alle stelle: lei abbandona lo studio

Il momento più teso, però, arriva con il tronista. Dopo un duro confronto con la corteggiatrice, che si è rifiutata di chiarire con lui, la situazione precipita quando Cristina Ferrara decide di non presentarsi all'esterna, ma si fa vedere in studio. La giovane si lamenta perché il tronista non le ha fatto gli auguri di compleanno, mentre lui cerca di spiegarle che il loro percorso finora non è stato particolarmente intenso. Lei, però, continua a rinfacciargli il bacio con Francesca, ammettendo di essere rimasta molto ferita. Alla fine, Gianmarco decide di ballare proprio con Francesca, e a quel punto Cristina, in lacrime, esce dallo studio.