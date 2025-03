Uomini e donne anticipazioni, Gianmarco Steri: il bacio con Nadia scatena il caos in studio!

Le nuove registrazioni del dating show hanno riservato sorprese: scontri accesi per Gianmarco Steri, rotture nel Trono Over e una sfida di ballo imperdibile tra Giuseppe e Gianni Sperti.

Le ultime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi, ci raccontano che Gianmarco Steri si è trovato al centro di un duro confronto con le sue corteggiatrici, mentre nel parterre Over non sono mancati addii e nuovi flirt. Ecco qualche spoiler su ciò che accadrà nei prossimi episodi, con un focus sulle dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Trono Classico: il caos nel percorso di Gianmarco Steri

Le ultime registrazioni hanno visto il tronista al centro di momenti di forte tensione. Ha portato in esterna Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi, ma mentre con la prima è scattato un bacio appassionato in un'atmosfera romantica con lucine soffuse, l'incontro con Francesca ha preso una piega decisamente diversa.

Gianmarco si aspettava un confronto, mentre Francesca ha preferito fargli una sorpresa musicale, dedicandogli una canzone che aveva anche tradotto in italiano. Il gesto, invece di intenerirlo, lo ha fatto infuriare, ritenendolo fuori luogo rispetto alla necessità di chiarirsi. In studio, il tronista si è scagliato contro Francesca e Cristina Ferrara, rimproverandole per la loro mancanza di reazione al bacio con Nadia.

Giuseppe ha perso la sfida di ballo

Il tronista si aspettava maggiore coinvolgimento da parte loro, ma entrambe hanno ribadito che non intendono fingere emozioni su richiesta. La discussione si è accesa al punto che il tronista ha urlato nello studio, visibilmente frustrato. Gianmarco poi ha chiesto scusa a Nadia, dichiarando che il bacio con lei è stato il più significativo. Tuttavia, ha continuato a nutrire risentimento nei confronti di Francesca e Cristina. Il tronista poi ha abbandonato il parterre, rifugiandosi in camerino, non sappiamo chi delle corteggiatrici sia andata a cercarlo.

Trono Over: rotture e nuove scintille

In questo segmento del programma non sono mancati momenti di svolta e discussioni accese. Vincenzo La Scala e Agnese De Pasquale hanno deciso di interrompere la loro conoscenza, con il cavaliere che ha abbandonato definitivamente il programma. Gemma Galgani ha vissuto una nuova esterna con un cavaliere che inizialmente non la convinceva sul piano estetico.

L'uomo si è mostrato dolce e affettuoso, ma lei è rimasta fredda e distante, scatenando l'ira di Tina Cipollari. L'opinionista l'ha accusata pesantemente di prenderlo in giro, criticandola senza mezzi termini. Intanto, Gemma ha mostrato un improvviso interesse per un nuovo cavaliere appena arrivato in studio, con cui ha ballato.

Non è mancato un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Isabella Ricci. La discussione, partita centro del parterre, è degenerata in un acceso litigio, culminato con Tina che ha lasciato lo studio seguita da Isabella. Al rientro, la Cipollari ha chiesto che non venisse seguita in futuro. Nel frattempo, Sabrina Zago ha avuto un'esterna con un nuovo cavaliere, con tanto di bacio. Quando Maria De Filippi le ha chiesto se potrebbe tornare sui suoi passi con Giuseppe, lei ha risposto categoricamente di no.

Sfide di ballo e shopping sfrenato

La registrazione ha visto anche un'ennesima sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Questa volta, i due hanno scelto ballerine professioniste per esibirsi: Giuseppe ha portato un'amica, mentre per Gianni è scesa in pista Rossella Brescia. Con una giuria d'eccezione formata dai professionisti di Amici (Umberto, Isobel e Francesca Tocca), la sfida è stata vinta da Gianni.

Infine, nel trono di Tina Cipollari, sono state mostrate le esterne con Cosimo Dadorante a Madrid. Tra shopping sfrenato nei negozi di lusso e regali firmati Dior, Fendi e Gucci, Maria De Filippi ha ironizzato sul fatto che Cosimo stia spendendo troppo. Il corteggiatore ha replicato dicendo che farà un test per capire se questa generosità lo porterà alla rovina finanziaria prima di prendere una decisione definitiva sulla sua frequentazione con Tina.