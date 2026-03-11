Uomini e donne, Tina Cipollari contro Sebastiano Mignosa: "Sei una persona ignobile"

Clamorosa rivelazione nel trono Over: Elisabetta racconta che Sebastiano le aveva chiesto di lasciare il programma e andare a vivere insieme all'Elba. La presenza di altre donne però scatena il caos in studio.

Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento, tutto dedicato al Trono Over, Elisabetta Gigante è uscita dallo studio dopo un litigio con Sebastiano Mignosa.

Elisabetta smaschera Sebastiano: la proposta di lasciare il programma

Dopo una piccola pausa tornano al centro dello studio Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Ed è proprio Elisabetta a fare una rivelazione del tutto inaspettata. La dama racconta che il cavaliere le avrebbe chiesto di uscire insieme dal programma e non solo: Sebastiano le avrebbe persino proposto di andare a vivere con lui all'Isola d'Elba. Una proposta importante, che lasciava pensare a un rapporto ormai molto serio. Il problema, però, è che nel frattempo Mignosa avrebbe continuato a frequentare anche altre due dame del parterre.

Lo scontro con Tina Cipollari e l'uscita di Elisabetta dallo studio

La rivelazione manda Elisabetta su tutte le furie. La dama si alza dalla sedia e abbandona lo studio visibilmente contrariata. La sua uscita è accompagnata da un acceso faccia a faccia tra Sebastiano e Tina Cipollari, che non esita a dare dell'ignobile al cavaliere.

Elisabetta Gigante

Sebastiano viene poi chiamato a confrontarsi anche con le altre due donne con cui è uscito, che si dicono a loro volta deluse. Il motivo? Il cavaliere avrebbe chiesto a loro di frequentarsi mentre, nello stesso tempo, proponeva a Elisabetta di lasciare il programma per andare a convivere.

Mignosa prova a dare le sue giustificazioni, ma - come sottolineato prima da Tina - gran parte del pubblico in studio sembra considerarlo una persona di cui è difficile fidarsi. Elisabetta torna quindi al suo posto decisa a non voler più sapere nulla di Sebastiano, mentre il cavaliere resta nel parterre del trono Over.

Paola scoppia in lacrime dopo l'attacco di Edoardo

Subito dopo è il turno di Paola ed Edoardo. Il cavaliere attacca la dama per la sua vicinanza ad Alessio Pili Stella. Edoardo usa toni molto duri e Paola scoppia in lacrime davanti a tutto lo studio. Nel frattempo emerge che Edoardo, oltre a essere uscito con un'altra donna, sarebbe stato anche contattato da Rosanna Siino.

Edoardo Nestori

Alessio Pili Stella interviene e scoppia una nuova discussione

Alessio Pili Stella interviene immediatamente e sostiene che Edoardo stia cercando in tutti i modi di restare nello studio, arrivando a dire che Edoardo dovrebbe ricevere lo stesso trattamento riservato a Cinzia Paolini nelle puntate precedenti.

Naturalmente Tina Cipollari e Gianni Sperti non restano in silenzio: per loro le parole di Alessio non hanno molto senso. Secondo gli opinionisti, il cavaliere ha semplicemente avuto sfortuna nella conoscenza con Paola.

A quel punto Alessio contrattacca, accusando anche Debora di aver coinvolto Arnaldo nella discussione, un modo - secondo Pili Stella - per iniziare a mettere le mani avanti. Insomma, una normale giornata nel trono Over di Uomini e Donne, tra accuse, lacrime e confronti accesi.