Uomini e Donne: Maria De Filippi a Cinzia Paolini: "Cosa ci fai qua?"

La dama del Trono Over replica a Gianni e Tina con parole dure, sostenendo che interpretano male il loro ruolo. Maria De Filippi interviene e prende posizione.

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento è continuato lo scontro tra Cinzia Paolini e il resto dello studio. Nel Trono Classico, soliti teatrini tra Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne: Cinzia Paolini tra colpi di scena e accuse infuocate

La scorsa settimana, Cinzia Paolini, dama del Trono Over, ha quasi lasciato il programma, dietro le quinte, lei era pronta a dire addio al dating show, ma Mario Lenti l'ha raggiunta e l'ha convinta a tornare. Secondo gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, la vicenda non sarebbe casuale: i due sono d'accordo per restare al centro dell'attenzione.

Scontro con gli opinionisti: Cinzia contro Gianni e Tina

Non si è fatta attendere la reazione di Cinzia, che ha replicato agli opinionisti: "Per ricoprire il ruolo di opinionista bisogna saperlo fare. Avete parecchi handicap!", sostenendo che abbiano superato i limiti. Tina non ci ha pensato due volte a rispondere: "Tu sei l'ultima che può insegnare qualcosa a noi, di questo ne sono certa."

Gianni Sperti e Tina Cipollari

Maria De Filippi interviene: il comportamento di Cinzia sotto la lente

Questa volta Maria De Filippi non resta a guardare e richiama Cinzia, sottolineando che, pur avendo diritto di rientrare, il comportamento suo e di Mario appare "non lineare" agli occhi del pubblico: tutto sembra organizzato a tavolino. "Tu dici di essere pronta a uscire con Mario. Lui non c'è oggi quindi cosa ci fai qua?"

Barbara si allinea agli opinionisti, convinta che la Paolini e Lenti siano d'accordo. E mentre Vittorio le chiede perchè è uscita con lui se voleva frequentare Mario, Maria De Filippi interviene di nuovo per evidenziare che è difficile credere che Cinzia non sapesse del ritorno di Mario Lenti nel programma considerati i contatti continui con il cavaliere.

Trono Classico: Sara Gaudenzi e i corteggiatori tra dubbi e giubbotti improbabili

Passando al Trono Classico, Sara Gaudenzi continua a far discutere. Dopo l'ultima puntata, ha parlato con Matteo, presentatosi con un improbabile giubbotto di pelle a mezze maniche. Alessio, invece, critica il comportamento di Sara, convinto che lei corra troppo dietro a Matteo. La verità? Sembra che nessuno dei tre protagonisti sia realmente interessato all'altro, confermando una costante del trono di Sara: molta sceneggiata, poca sostanza.