Uomini e donne: scintille tra Jasna e Marcello, deve intervenire Maria De Filippi - Ernesto abbandona Barbara

La puntata di Uomini e Donne del 1° marzo è stata estremamente vivace, coinvolgendo sia il Trono Over che il Trono Classico con momenti esplosivi. In studio, Marcello e Jasna, usciti insieme dal programma, hanno annunciato la loro separazione, scatenando una lite così intensa da richiedere l'intervento di Maria De Filippi.

Uomini e donne del 1° marzo

La puntata di Uomini e Donne si è conclusa con un mix di emozioni, tensione e rivelazioni, lasciando il pubblico con molte domande e con la promessa di nuovi colpi di scena nel prossimo appuntamento con il dating show.

Trono Over

Mario Verona, cavaliere del Trono Over, si è trovato al centro di una situazione imbarazzante quando ha rivelato di aver baciato entrambe le dame, Monika e Sara, dopo aver trascorso delle serate e dei momenti intimi con loro in una stanza d'albergo, ovviamente in momenti diversi.

Sara era a conoscenza di entrambi i baci, mentre Monika ha scoperto la verità solo in studio. La dama si è mostrata visibilmente infastidita dall'apparente mancanza di autenticità di Mario nel suo corteggiamento, sospettando che lui adotti lo stesso approccio con entrambe.

In risposta alle domande di Maria De Filippi, Mario ha confessato di sentire una maggiore affinità di stile di vita con Sara, mentre prova solo attrazione fisica per Monika. Questa confessione ha lasciato perplessa la conduttrice, che ha annunciato che metterà alla prova Mario: ci sono per lui ben 40 richieste dall'esterno.

"Visto che il testosterone è alto, voglio avvisarti che verrai messo alla prova", ha scherzato Maria De Filippi. Al termine Monika ha deciso di interrompere la frequentazione.

Sempre nel Trono Over, Barbara De Santi è stata al centro dell'attenzione per la fine della sua conoscenza con Ernesto Russo, che ha deciso di interrompere la frequentazione a causa della pressione esercitata dalla dama.

Ernesto, inoltre, ha detto di essere rimasto ferito dalle accuse di Barbara, che ieri lo ha accusato di tentennare per rimanere nel programma fino a maggio.

Barbara De Santi è apparsa visibilmente delusa e confusa per l'atteggiamento di Russo, mentre la conduttrice ha cercato di farle comprendere che non esistono i presupposti per una relazione tra di loro.

Uomini e Donne: Barbara fa un passo indietro con Ernesto "Frequentarlo mi fa molto male"

Marcello e Jasna

Ma la tensione non si è esaurita qui. Marcello Messina e Jasna Amodei sono tornati in studio dopo la fine della loro storia. Jasna è apparsa furiosa per il modo in cui Marcello ha ufficializzato la rottura tramite Instagram, non rispettando l'accordo di mantenere la situazione privata. Marcello si è difeso sostenendo che nelle storie di Instagram non ha mai detto nulla contro la sua ex fidanzata.

La discussione tra i due è diventata sempre più accesa, con reciproche accuse di mancanza di interesse e affetto. Jasna ha criticato Marcello per la sua freddezza e distacco, mentre lui si è difeso sostenendo di essere stato troppo presente e affettuoso nei confronti di lei.

La situazione ha raggiunto l'apice quando Jasna ha accusato Marcello di non aver mostrato alcun interesse nei suoi confronti e di essersi addormentato durante i loro momenti insieme. La padrona di casa, Maria De Filippi, ha dovuto intervenire per placare gli animi e interrompere lo scontro tra i due ex fidanzati.

Trono Classico

Infine, il Trono Classico di Brando ha visto una discussione accesa tra il tronista e le sue corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. Dopo l'esterna con Beatriz, Brando ha rivelato di avere una preferenza, ma ha confessato di nutrire dei dubbi. Le due corteggiatrici si sono mostrate deluse e confuse dal comportamento razionale del tronista, accusandolo di confonderle e di non essere sincero nei loro confronti.