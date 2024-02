Uomini e Donne: Barbara fa un passo indietro con Ernesto 'Frequentarlo mi fa molto male'

Nuova puntata di Uomini e donne con il rapporto tra Barbara ed Ernesto del Trono Over al centro dell'attenzione del dating show.

Nell'episodio odierno di Uomini e Donne, lo spazio riservato al Trono Over è stato dominato da Ernesto e da Barbara De Santi. È evidente che quest'ultima sia affascinata dal cavaliere e non sembra intenzionata a comprendere il suo desiderio di libertà, il quale lo porta a frequentare contemporaneamente altre dame, relegando così poco tempo alla loro relazione.

Uomini e Donne: Gemma e Giancarlo

Nella prima parte della puntata Maria De Filippi chiama Gemma al centro dello studio per un confronto con Giancarlo, è stato quest'ultimo a chiedere alla redazione di poter parlare con la Galgani. In precedenza il cavaliere è stato accusato da più parti di aver preso in giro la dama piemontese.

Oggi Giancarlo prova a chiarire il suo punto di vista: "Tu non mi telefonavi e non ti ho vista molto interessata, vorrei farti capire che qui sono state dette delle cose che mi hanno dato fastidio e non ho detto nulla perché sono stato assalito".

Gemma smentisce alcune affermazioni di Giancarlo, e ribadisce che dopo le cose che lui ha detto non ha nessuna intenzione di ricominciare a frequentarlo, "E inutile tenere tutti bloccati per cose che non hanno senso", afferma la dama prima di abbandonare il centro dello studio.

Ernesto e Barbara

Il Trono Over ha vissuto una puntata incentrata su Ernesto e Barbara De Santi, la dama, che sembra particolarmente presa dal cavaliere, come ha fatto notare anche Tina Cipollari, vorrebbe fare un passo indietro.

Barbara è infastidita dall'attenzione che il cavaliere dà alle altre dame mentre con lei sparisce completamente, come è successo per due sabati consecutivi. "Se la mia frequentazione ti fa male sei libera di scegliere", afferma Ernesto.

Sul rapporto tra Barbara e Ernesto sono divisi anche gli opinionisti. Gianni Sperti critica l'atteggiamento di Ernesto, Tina Cipollari lo difende, sottolineando che di lui apprezza la sincerità. Anche Aurora Tropea dice la sua e attacca Ernesto, per lei il cavaliere all'interno del dating show sta facendo il percorso del tronista.

Per Tina le parole di Aurora sono dettate dal rancore, la dama, infatti, aveva lasciato il suo numero a Ernesto, come ha ricordato Maria De Filippi, ma lui non l'ha richiamata.

Ernesto, da parte sua, ribadisce che non vuole sentirsi oppresso, e contemporaneamente ha iniziato a frequentare anche Jasminka, con cui ha cenato. Il loro incontro è andato molto bene "Abbiamo parlato della nostra vita, lui mi ha messo a mio agio e ci siamo trovati bene durante la cena", racconta oggi Jasminka.

Per Ernesto arriva anche una nuova dama, il suo nome è Simona, dopo la presentazione il cavaliere decide di non frequentarla, volendosi concentrare soprattutto su Jasminka e Barbara.

Tiziana e Angelo

La frequentazione tra Tina e Angelo procede bene ma la dama continua a non convincere gli opinionisti. Tina, in particolare l'accusa di essere approdata al dating show solo per cercare cavalieri giovani e con condizioni economiche buone.

La polemica non si placa nemmeno quando Tiziana rifiuta Raffaele, un cavaliere arrivato per conoscerla. La dama è stata difesa sia da Maria De Filippi che da Angelo. Quest'ultimo ha raccontato che durante una visita al centro commerciale, Tiziana ha insistito nel pagare tutto con i propri soldi.