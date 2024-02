Uomini e donne: Mario rivendica l'attenzione di Ida, Tina solleva dubbi sui suoi Intenti

Nuova puntata di Uomini e donne dedicata a Ida Platano, e alla sua complicata relazione con Mario Cusitore, il corteggiatore che ha fatto tornare dopo averlo mandato a Casa. Nel Trono Classico, scintille tra Barbara e Ernesto

Uomini e donne del 29 febbraio

Nella puntata del 29 febbraio 2024 di Uomini e Donne, il trono classico e quello over si intrecciano in un vortice di emozioni, litigi e tensioni. Le protagoniste indiscusse sono la tronista Ida Platano e la dama Barbara De Santi: al centro dello studio e di una serie di polemiche e confronti accesi.

Trono Classico: Ida Platano

La puntata si apre con uno scontro tra Ida e Mario, il corteggiatore è deluso per non essere stato scelto per un'esterna. Ida difende la sua decisione di trascorrere del tempo con Pierpaolo, scatenando l'ira di Mario, che vorrebbe dimostrare i suoi sentimenti ma si sente bloccato senza le esterne. Mario è stato riammesso nel programma dopo essere stato allontanato da Ida.

Ma le polemiche non si limitano a Ida e Mario. Tina Cipollari interviene, accusando Mario di essere un attore e mettendo in dubbio le sue reali intenzioni. Secondo Tina, Mario continua a chattare con altre donne e approfitta della debolezza di Ida, che sembra presa dallo speaker radiofonico napoletano.

Alla fine, Ida balla con Mario, mentre Tina ironicamente commenta: "Così Alain Delon si è calmato".

Uomini e donne: il ritorno di Mario, la reazione di Ida e le tensioni con Orfeo

Trono Over: Barbara e Ernesto

Nel frattempo, nel Trono Over, Ernesto Russo è al centro dell'attenzione per la sua relazione con Barbara De Santi e Jasminca. Quest'ultima rivela che lei e il cavaliere hanno deciso di interrompere la frequentazione, la decisione è stata condivisa dai due protagonisti del programma, tra loro non è scattata la classica scintilla.

Il confronto tra Ernesto e Barbara diventa un vero e proprio scontro. Il cavaliere si sente allontanato dall'atteggiamento di Barbara, mentre Gemma Galgani difende la De Santi, accusando Russo di prendere in giro la dama e di cercare visibilità.

Il rapporto tra Mario e Ida a Uomini e donne continua a far discutere

Infine, Cristiano e Cristina del trono over hanno iniziato a frequentarsi, ma durante il racconto della loro uscita nasce un nuovo battibecco tra Ernesto e Barbara. Cristina consiglia a Barbara di non essere pressante con Ernesto, ma lei non accetta suggerimenti.

Barbara De Santi crede che il cavaliere voglia solo "allungare il brodo" per rimanere fino alla fine della stagione televisiva, ma Ernesto Russo respinge l'accusa, ricordando che la redazione gli ha chiesto di tornare quando ha smesso di corteggiare Ida Platano.