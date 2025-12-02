Uomini e donne: Sara si prende un altro corteggiatore di Cristiana, Mario delude ancora Gemma

Oggi 2 dicembre si è svolta la seconda registrazione settimanale di Uomini e donne. Tra i protagonisti del Trono Over, Gemma Galgani deve affrontare una nuova delusione da parte di Mario Lenti, mentre Edoardo e Paola consolidano la loro conoscenza tra sorrisi e complimenti reciproci. Federico Mastrostefano prende decisioni importanti sulle sue frequentazioni. Nel Trono Over, le Simone viene eliminato da Cristiana Anania e va a corteggiare Saura Gaudenzi. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage.

Le dinamiche del Trono Over nella registrazione del 2 dicembre

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con i protagonisti del trono over, e in particolare con Gemma Galgani. Dopo il riavvicinamento con Mario Lenti, Gemma aveva deciso di non approfondire la conoscenza con Ciro. Ma in studio scopre che Mario è uscito a cena con Maria G., con cui ci sono stati anche dei baci appassionati. Quella che sembrava una nuova opportunità si trasforma nell'ennesima delusione per la dama.

Al centro dello studio, Edoardo e Paola raccontano di una serata piacevole trascorsa insieme. Paola si mostra entusiasta del cavaliere, in netto contrasto con le altre dame - Gloria, Barbara e Rosanna - che avevano avuto un'opinione diversa su di lui. Federico Mastrostefano ha invece organizzato un aperitivo con Maria, una cena con Lucia e una colazione con Giulia. Alla fine sceglie di continuare la conoscenza con Lucia e Giulia, interrompendo i rapporti con Maria ed Emanuela. Quest'ultima viene subito invitata dal cavaliere Luca a uscire, proposta che lei accetta.

Simone Bonaccorsi

Tra le dame, Lucia decide di chiudere la conoscenza con Marco, arrivato ieri per lei, mentre Marina interrompe i contatti con Egidio e Walter, proseguendo invece con Giovanni e Marcello. Durante la puntata, Marina sceglie anche di ballare con Giovanni, segnando un passo avanti nella loro conoscenza.

Cosa è successo nel Trono Classico di Cristiana e Sara

Nel trono classico, Simone Bonaccorsi, corteggiatore di Cristiana Anania, si avvicina a Sara Gaudenzi per parlare di Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Simone manifesta la volontà di prendere un aperitivo con Sara. Cristiana decide di eliminarlo, spiegando che non è scattato il desiderio di portarlo in esterna e gli dà il permesso di corteggiare Sara.

Infine, Cristiana cerca un chiarimento con Ernesto, che aveva lasciato lo studio nella registrazione precedente. I due discutono dei loro punti di vista: Ernesto difende il diritto di reagire con forza a quello che vede in studio, mentre Cristiana gli chiede un impegno concreto. Il corteggiatore l'avverte però che, se la situazione di indecisione della tronista dovesse continuare, potrebbe arrivare a un "no" finale.