Uomini e Donne: Ciro conosce le prime corteggiatrici, Sara bacia Marco ma fa scendere nuovi ragazzi

Oggi, 27 novembre, a Uomini e Donne è andata in onda una puntata piena di colpi di scena: Ciro Solimeno ha iniziato il suo trono tra nuove corteggiatrici e primi appuntamenti, Gloria Nicoletti ha dovuto fare i conti con i turni serali di Stefano e ha conosciuto un nuovo cavaliere, Cinzia e Rocco hanno deciso di uscire dallo studio per vivere la loro storia lontano dalle telecamere, mentre Barbara e Sara hanno acceso le polemiche.

Turni serali e gelosie: la storia di Gloria e Stefano

Sul fronte del Trono Over, per Gloria Nicoletti, la frequentazione con Stefano procede a singhiozzo. Il problema? Il lavoro del cavaliere come vigile urbano con turni serali che rendono gli appuntamenti quasi un miraggio. Gloria però, pragmatica, decide di conoscere anche un altro corteggiatore, scatenando l'ira di Stefano che, visibilmente contrariato, si rifiuta perfino di ballare con lei. E noi che pensavamo che i vigili fossero sempre pronti a "fare coppia"!

Una coppia lascia (per ora) lo studio e Barbara demolisce Edoardo

Una coppia, invece, sembra aver trovato la sua oasi di pace. Oggi Cinzia e Rocco hanno deciso di uscire dal programma per conoscersi lontano dallo studio, liberandosi finalmente dal caos orchestrato da Tina e Gianni. I due opinionisti, che da sempre sospettavano della loro sincerità, hanno accolto la notizia come una vera e propria festa, quasi una ola in studio! Non poteva mancare Barbara De Santi, in versione "Dio perdona io no", pronta a criticare Edoardo. Maria e gli opinionisti sospettano che sotto le critiche ci sia una cotta non corrisposta. Insomma, Barbara colpisce duro, ma il cuore è tenero.

Cinzia e Rocco

Trono Classico: Ciro e Sara protagonisti

Oggi si è aperto ufficialmente il trono di Ciro Solimeno, e come sempre, le prime corteggiatrici non si sono fatte attendere. Il neo-tronista ha ammesso subito: "Son tutte belle ragazze!", ma ora inizia il vero lavoro: conoscerle e capire chi davvero merita di far parte del suo percorso. Insomma, la selezione è appena cominciata, e il cuore di Ciro è già in tilt.

Infine, Sara Gaudenzi porta Marco Veneselli in esterna. Tra i due, la scintilla sembra ancora un po' fioca: niente bacio di passione, ma solo uno a stampo. La cosa indispettisce la tronista ma sul web la coppia funziona e Sara lo sa bene ma, comunque, non perde occasione per far scendere altri corteggiatori, forse per far arrabbiare Mario e dimostrare a Cristiana che la sua corte è decisamente più numerosa.