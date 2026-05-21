Uomini e Donne, Cristiana Anania su Ernesto Passaro: “Gli voglio bene, ma era finita”

L'ex tronista di Uomini e Donne racconta la fine della relazione con Ernesto Passaro: tra affetto rimasto, convivenza e differenze caratteriali che hanno reso inevitabile la separazione dopo pochi mesi insieme.

Cristiana Anania è stata una delle troniste più discusse dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Il suo percorso nel programma è stato intenso e ricco di colpi di scena, fino alla scelta finale che l'ha portata a lasciare lo studio insieme a Ernesto Passaro, preferito a Federico Cotugno.

La scelta nel programma: Cristiana lascia Federico Cotugno

Durante la fase conclusiva del dating show, Cristiana ha deciso di seguire il proprio istinto e uscire dal programma con Ernesto Passaro, nonostante il forte legame costruito anche con l'altro corteggiatore Federico Cotugno. Una decisione maturata dopo mesi di conoscenza, in cui la tronista ha ammesso di essersi affezionata a entrambi, ma di aver riconosciuto sentimenti più profondi per Ernesto.

L'amore fuori dagli studi e la convivenza

Dopo la fine del programma, la coppia ha iniziato a vivere la relazione alla luce del sole, condividendo momenti insieme sui social e arrivando anche a progettare la convivenza. Sembrava un legame solido, ma con il passare delle settimane sono emerse difficoltà caratteriali e divergenze sempre più evidenti.

Cristiana ed Ernesto

La crisi e la rottura tra Cristiana ed Ernesto Passaro

Negli ultimi giorni prima della separazione, Ernesto aveva parlato pubblicamente di un momento complicato nella coppia, sottolineando però la volontà di lavorarci. Poche ore dopo, Cristiana ha confermato sui social la fine della relazione, chiudendo definitivamente la storia nata nel programma.

Le parole di Cristiana: "Una scelta consapevole"

In una recente intervista a Nicole Micoli e Piera Meloni per Rds Next, Cristiana è tornata a parlare di quei giorni, ricordando anche la sofferta decisione presa negli studi del programma. L'ex tronista ha spiegato di aver lasciato Federico Cotugno pur provando affetto per lui, ma di aver scelto Ernesto perché convinta dei propri sentimenti.

Riguardo alla rottura, ha raccontato che la relazione è durata circa tre mesi in modo ufficiale, prima che le difficoltà caratteriali rendessero impossibile andare avanti. "Abbiamo vissuto anche insieme, ma quando capisci che non ci sono compromessi possibili, bisogna andare avanti", è il senso delle sue parole, con la consapevolezza di aver chiuso una relazione importante ma non destinata a durare.