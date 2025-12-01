Uomini e Donne anticipazioni: Gemma ha una crisi di pianto durante il ballo con Mario, Tina chiama il medico

Oggi 1 dicembre si è svolta la prima registrazione settimanale di Uomini e donne. Nel corso della puntata Gemma ha accolto Ciro un nuovo cavaliere, ma poi si è lasciata prendere dall'emozione quando Mario Lenti le ha chiesto di ballare. Tra

Sara e Marco ci è stato l'ennesimo litigio mentre è riuscita a chiarirsi con Jakub. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage.

Le dinamiche del Trono Over nella registrazione del 1° dicembre

Durante la puntata, Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza sia con Antonio T. sia con Roberto S. Per lei in studio è arrivato un nuovo cavaliere, Ciro, che ha espresso il desiderio di conoscerla. La dama torinese, incuriosita, ha scelto di farlo restare e dargli una possibilità. Poco dopo, però, la scena è stata di nuovo occupata da Mario Lenti. Il cavaliere ha chiesto alla dama piemontese di ballare e, durante il ballo, Gemma si è commossa fino alle lacrime. La sua reazione ha preoccupato Tina, che ha deciso di far intervenire - ironicamente come nel passato - un medico in studio per assicurarsi che stesse bene.

Il gesto di Mario sembrerebbe indicare un nuovo interesse verso Gemma, anche se non tutti in studio credono alla sua sincerità. Barbara De Santi, infatti, ha detto di non fidarsi delle sue intenzioni: secondo quanto raccontato dalla dama, Mario le aveva già confidato in passato che non uscirebbe mai con Gemma. Barbara lascia intendere che il suo avvicinamento non è sincero ma nasconde secondi fini.

Mario Lenti

Cosa è successo nel Trono Classico oggi

Subito dopo la puntata precedente, in studio è scoppiata una discussione tra Sara Gaudenzi e il corteggiatore Marco Veneselli. Lei si era concentrata sull'esterna con Jakub Bakkour e non aveva commentato la loro uscita. La tronista ha spiegato che Marco e Jakub sono nel programma per un percorso personale, ma ha precisato ai due giovani di volerli vedere più concentrati su di lei e sulla possibilità di costruire qualcosa insieme. La ragazza ha provato a spiegare le sue motivazioni a Marco che comunque non è tornato sui suoi passi.

Durante l'esterna con Jakub, Sara si è scusata per averlo definito "falso": ha ammesso che, quando sono insieme, lo sente sincero, ma alcuni comportamenti del corteggiatore la confondono. A differenza di Marco, Jakub ha accettato le scuse, ma ha sottolineato che non si aspettava da parte della tronista un giudizio così severo dopo mesi di critiche ricevute in studio. Alla fine, però, Sara Gaudenzi ha deciso di non ballare né con Marco né con Jakub e ha chiamato al centro dello studio il corteggiatore Raien.

Cristiana si è baciata con Ernesto durante un'esterna romantica. La situazione è degenerata in studio quando il corteggiatore ha scoperto che Cristiana aveva baciato anche Federico durante un'esterna a Palermo. Deluso, Ernesto ha lasciato lo studio inseguito dalla corteggiatrice, mentre Gianni e Tina hanno attaccato Federico perché aveva posto un aut aut alla tronista, chiedendole di non seguire Ernesto.