Uomini e Donne: Maria de Filippi contro Michele: "Fortunata a non averti incontrato"

Nella puntata del 20 maggio 2026 di *Uomini e Donne*, un commento di Michele su Rosanna Siino ha spinto Maria De Filippi a intervenire con una replica diretta, molto apprezzata dal pubblico e dal parterre.

Nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026, di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non sono mancati momenti di forte confronto nello studio, con interventi accesi da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino e con Michele al centro delle critiche di tutte le dame, tranne una.

Trono Over, Michele al centro delle polemiche

Ad aprire la puntata è stato uno dei nuovi protagonisti del parterre maschile del Trono Over, Michele, che continua a dividere lo studio con le sue uscite infelici. Nel corso dell'episodio, l'uomo ha raccontato la sua frequentazione con due dame, Brunella e Rosanna Siino. Proprio parlando delle due conoscenze, Michele ha fatto un confronto giudicato inopportuno, sostenendo che Brunella avrebbe "un materiale diverso" rispetto a Rosanna.

Lo scontro in studio e l'intervento di Maria De Filippi

La reazione non si è fatta attendere: Rosanna Siino si è alzata dalla sedia, andando duramente contro il cavaliere e definendolo un uomo "piccolo e con poco cervello". La discussione è rapidamente degenerata, portando a un acceso confronto in studio. È intervenuta anche Maria De Filippi, che ha cercato di riportare la calma, sottolineando come Rosanna sia stata "fortunata a non aver mai incontrato un uomo come Michele".

Rosanna Siino

Durante il dibattito è emerso anche un retroscena: secondo quanto raccontato da Elena, Michele avrebbe in passato elencato difetti fisici di alcune dame con cui era uscito. Gianni Sperti ha evidenziato come, in quella situazione, la figura più controversa fosse Brunella, rea di difendere il cavaliere nonostante le critiche rivolte alle altre donne. Nonostante le polemiche, Brunella ha scelto di continuare la conoscenza con Michele, convinta di essere la prescelta.

Trono Classico, Ciro Solimeno annuncia che la scelta è vicina

Spazio anche al Trono Classico di Ciro Solimeno, ormai verso la fase finale del suo percorso. Nella puntata è stata mostrata l'esterna con la corteggiatrice Martina Calabrò, che si è lamentata del fatto che il tronista parli spesso di "scelte di testa" più che di sentimento. In studio, Elisa Leonardi ha espresso ulteriori perplessità, raccontando di sentirsi trascurata e messa da parte, mentre osserva Ciro più attento alle dinamiche con Martina.

Trono Over, addio tra Diego Tavani e Marta

Nel Trono Over, Diego Tavani e Marta hanno deciso di interrompere la loro frequentazione. I due erano usciti insieme diverse volte, arrivando anche a un bacio, ma per la dama è stato sufficiente per capire di non provare un reale coinvolgimento sentimentale. La relazione si è così chiusa senza ulteriori sviluppi.