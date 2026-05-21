Uomini e Donne: Mario Lenti torna e balla con Cinzia, Gemma Galgani va in crisi

Il ritorno di Mario Lenti nello studio di Uomini e Donne accende subito la tensione: il cavaliere sceglie di ballare con Cinzia Paolini e la reazione di Gemma Galgani non si fa attendere, tra gelosia e nervosismo.

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 21 maggio 2026, si è aperta con uno dei momenti più attesi dal pubblico del Trono Over: la sfilata delle dame. Da Gemma Galgani a Barbara De Santi, tutte le protagoniste del parterre femminile hanno mostrato il loro outfit migliore davanti agli occhi di Maria De Filippi, degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e di Tinì Cansino.

A trionfare è stata Gloria, che ha conquistato studio e pubblico con eleganza e sicurezza. Non sono mancate però le polemiche: Marina si è detta convinta di aver perso soltanto a causa di un incidente durante la passerella, spiegando di essere inciampata nei pantaloni proprio mentre stava sfilando.

Mario Lenti torna a Uomini e Donne: ingresso trionfale in studio

Il vero colpo di scena della puntata è arrivato però con il ritorno di Mario Lenti, uno dei protagonisti assoluti dell'ultima stagione del dating show di Canale 5. Annunciato da Maria De Filippi, il cavaliere ha fatto il suo ingresso in studio tra applausi e stupore generale.

Gemma Galgani vede Mario Lenti entrare in studio

Gemma Galgani è rimasta letteralmente senza parole, mentre Cinzia Paolini si è mostrata visibilmente emozionata per il ritorno del cavaliere. Nelle ultime settimane Mario era finito al centro del gossip dopo la diffusione sui social di un video in cui appariva mentre baciava Magda Catozzi durante una reunion di protagonisti del Trono Over.

Gemma Galgani gelosa di Cinzia: tensione immediata in studio

Mario ha chiarito subito la situazione spiegando che, nonostante quel bacio, tra lui e Magda non sarebbe nato nulla. Il cavaliere si è dichiarato ufficialmente single e disponibile a conoscere nuovamente le sue pretendenti. Ma il ritorno di Mario ha immediatamente riacceso la gelosia di Gemma Galgani.

Il cavaliere, infatti, ha scelto di inaugurare la sua nuova avventura nel programma ballando con Cinzia Paolini. Una decisione che Gemma non ha gradito affatto. La dama torinese ha mostrato chiaramente quanto Mario sia ancora per lei un "nervo scoperto", rifiutando persino il classico ballo di consolazione: sembra di essere tornati a qualche mese fa, come sottolinea Gianni Sperti quando dice "questa è una serie televisiva".