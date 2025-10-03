Uomini e Donne, Rosario Guglielmi cambia vita: “Ho i brividi a ripensarci”

Rosario Guglielmi è tornato sui social dopo un periodo di silenzio, e ha subito condiviso con i suoi follower una notizia importante: cambierà lavoro. Noto al pubblico per la partecipazione a Temptation Island con l'ex fidanzata Lucia Ilardo e per la brevissima esperienza sul trono di Uomini e Donne, l'ex protagonista del piccolo schermo ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto.

La sua esperienza a Uomini e Donne si è interrotta quasi subito, quando, durante la prima puntata del suo trono, Maria De Filippi lo aveva allontanato dal programma dopo che l'ex compagna Lucia Ilardo aveva rivelato di aver vissuto alcune notti di passione con lui anche dopo che Rosario aveva accettato il ruolo di tronista, offertogli dalla produzione del dating show nell'ultima puntata dello speciale settembrino di Temptation Island.

Un addio carico di emozioni: le parole di Rosario Guglielmi

Ora, il giovane ha annunciato sui social la sua decisione con un post in cui si congeda dal suo impiego precedente. "Che esperienza da brividi", ha scritto l'ex protagonista di Temptation Island raccontando che quell'ufficio, per lui, era stato la sua prima casa a Milano, sia sul piano lavorativo che emotivo, e che non lo avrebbe mai dimenticato. "Ricordo ancora come se fosse ieri le nottate a cercare casa. Oggi ho i brividi a ripensarci", ha aggiunto Rosario.

Rosario al capanno di Temptation Island

Perché Rosario ha scelto di lasciare il lavoro dopo tre anni

"E' un percorso che è durato tre anni, un bellissimo percorso in un'azienda fantastica dove sono cresciuto professionalmente e umanamente più delle mie prospettive", ha detto e poi ha spiegato che lasciare non è stato facile, ma lo ha fatto per concedersi un po' di tempo e dedicarsi a un progetto che tiene dentro da mesi.

Il precedente messaggio sui social

Pochi giorni fa, Rosario era già intervenuto sui social per ringraziare i fan per il supporto ricevuto durante il turbolento percorso a Temptation Island: "Eccoci qui, dopo tanto tempo. Che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi", aveva scritto Rosario Guglielmi rivolgendosi ai suoi follower che aveva voluto ringraziare dimostrato: "È stata l'esperienza più forte della mia vita, ma la porterò sempre dentro. Vi voglio bene!".

Poco dopo, Rosario aveva pubblicato anche una storia in video in cui aveva ribadito i ringraziamenti promettendo di aprirsi di più sulla sua quotidianità. "Vi devo dire grazie un milione di volte", aveva dichiarato, ammettendo che il percorso vissuto era stato turbolento ma arricchito dall'affetto del pubblico, un affetto che avrebbe custodito dentro di sé.