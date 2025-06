Uomini e donne, Riccardo racconta il tentato suicidio di Chiara Pompei: "si è accoltellata due volte l'addome"

Dopo un litigio, l'ex tronista si è inferta delle coltellate all'addome, Sparacciari ha raccontato che, nonostante la gravità della situazione, Chiara non voleva che lui chiamasse un'ambulanza per soccorrerla.

Negli scorsi giorni, i fan di Uomini e Donne sono rimasti profondamente scossi dalle storie pubblicate da Chiara Pompei, ex tronista del programma. La giovane ha condiviso un video in cui ha rivelato di trovarsi in un letto d'ospedale psichiatrico dopo aver tentato il suicidio. Una confessione che ha generato grande preoccupazione tra i suoi follower, specialmente per l'appello rivolto al fidanzato - o ex - Riccardo Sparacciari, affinché andasse a trovarla.

Il racconto di Chiara: "Mi trovo in psichiatria, ho tentato il suicidio"

Nelle sue storie Instagram, la Pompei ha raccontato di essersi inferta delle coltellate all'addome. Un gesto estremo compiuto, secondo il suo racconto, in seguito a un forte stato di disagio emotivo per aver percepito un senso di abbandono da parte di tutti, incluso Riccardo, dopo che alcune voci infamanti sono girate sul suo conto accusandola di prostituirsi nei locali. Non è chiaro se i due fossero ancora una coppia al momento dell'accaduto.

"L'ho salvata contro la sua volontà"

A distanza di poche ore dall'appello di Chiara, Riccardo Sparacciari ha deciso di raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti. In una storia Instagram, il ragazzo ha svelato i dettagli scioccanti di quanto avvenuto lunedì mattina: "Io e Chiara abbiamo litigato in casa. Lei, durante una crisi, ha preso un coltello dalla cucina e si è inferta due coltellate nell'addome".

Riccardo Sparacciari

"Ho fatto di tutto per medicarla ma il sangue era troppo. Iniziava a dire cose che non capivo e non voleva né che chiamassi l'ambulanza, né andare in ospedale. Ma l'ho portata con forza al pronto soccorso. Se non l'avessi fatto, ora le cose sarebbero state sicuramente diverse," ha spiegato il ragazzo che Chiara ha conosciuto fuori dal dating show. La tronista fu allontanata proprio perchè frequentava Riccardo mentre partecipava a Uomini e donne.

Indagini in corso e divieto di visita

In seguito all'accaduto, Riccardo ha spiegato che è stata avviata un'indagine per far piena luce sul caso. Sono state eseguite perizie sia nella casa che nell'auto della coppia. Chiara è stata operata d'urgenza e attualmente si trova ricoverata in un reparto psichiatrico, dove sta seguendo un percorso di cura.

"Sono andato a trovarla portandole degli oggetti per la permanenza lì - ha detto Riccardo - ma successivamente mi è stato impedito di vederla. Questa è una decisione presa dai medici. Ad oggi credo sia meglio per entrambi che io e lei non ci vediamo, in modo tale che intraprenda questo percorso e stare bene. Questa è la verità."