Uomini e Donne, Chiara Pompei ha già lasciato il trono: è uscita con il "fidanzato" Riccardo Sparacciari

Chiara Pompei ha lasciato il trono di Uomini e Donne. La tronista era stata al centro delle polemiche: su Instagram infatti, un ragazzo che aveva frequentato fino a poco tempo prima sosteneva fosse tutto finto. Ora la ragazza è uscita dalla trasmissione e, incredibilmente, proprio con lui.

La polemica sul trono di Chiara Pompei

Alcuni giorni fa su Instagram Riccardo Sparacciari aveva pubblicato un lungo sfogo. Aveva raccontato che Chiara Pompei andava agli incontri con la redazione anche se stava sentendo lui, che gli aveva proposto di "fare domanda per andare a corteggiarla, inventando una storia in cui ci saremmo incontrati in estate e la nostra frequentazione sarebbe finita lì. E di uscire con lei dal programma". Tra vari alti e bassi, a un certo punto Chiara aveva smesso di farsi sentire; per giorni però, era andato avanti un tira e molla in cui i due si frequentavano mentre la Pompei si fingeva single.

La scelta di Chiara Pompei: fuori con Riccardo Sparacciari

Il trono di Chiara Pompei è durato pochi giorni. È infatti uscita dal programma proprio insieme a Riccardo Sparacciari, come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Di più: ha lasciato il programma senza nemmeno aver conosciuto i suoi corteggiatori, neanche un'esterna. Ecco dunque cosa è successo. Le storie di Riccardo Sparacciari non sono certo passate inosservate. Così, quando Chiara Pompei è entrata in studio, Maria De Filippi ha cercato di tranquillizzarla dicendole che a 23 anni si possono commettere errori. Allora Chiara ha parlato di Riccardo, spiegando che pur essendo molto presa da lui, aveva avuto l'impressione che lui la trattasse come una relazione occasionale. Motivo questo, per cui avrebbe deciso di partecipare a Uomini e Donne. A questo punto sarebbe entrato in studio proprio Sparacciari che, dopo qualche scambio piuttosto acceso con Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha chiarito che per lui non si trattava di una storia di poca importanza. Perciò la conduttrice ha invitato i due ragazzi a chiarirsi fuori dallo studio. Circa un'ora dopo, Chiara e Riccardo sono rientrati: Chiara ha ammesso di essere ancora interessata a lui e ha lasciato Uomini e Donne in sua compagnia.