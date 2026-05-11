Uomini e Donne: Marco travolto dalle accuse, Diego viene rifiutato da due dame

Puntata infuocata di Uomini e Donne: Marco finisce al centro delle accuse tra segnalazioni e dubbi in studio, mentre Diego Tavani vive un doppio rifiuto clamoroso da parte di due dame che scelgono un altro cavaliere.

Oggi, martedì 11 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi con la presenza in studio di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. Anche questa puntata si è rivelata ricca di confronti accesi, segnalazioni e nuove dinamiche sentimentali che hanno acceso il parterre.

Marco Troiani al centro delle segnalazioni: Cinzia non perdona

Il primo protagonista della puntata è stato il cavaliere Marco Troiani, finito nuovamente al centro di numerose segnalazioni. La situazione ha iniziato a creare dubbi anche tra gli opinionisti, che sembrano sempre più inclini a dare credito alla versione di Cinzia Paolini.

Secondo quanto emerso in studio, Cinzia avrebbe ricevuto conferme del fatto che Marco le avrebbe mentito durante la loro conoscenza. Una rivelazione che ha cambiato completamente il suo atteggiamento: la dama ha dichiarato di non essere più intenzionata a perdonarlo.

Marco Troiani

Marco ha provato a difendersi, cercando di chiarire la propria versione dei fatti e chiedendo di essere creduto dal resto del parterre. Tuttavia, la situazione appare sempre più compromessa.

Barbara De Santi contro Stefano: tensione alle stelle in studio

Spazio poi a Barbara De Santi, protagonista di un acceso confronto legato alla sua recente frequentazione con Stefano. La dama è rimasta delusa dopo che l'uomo ha deciso di interrompere la conoscenza, episodio che ha scatenato nuove polemiche.

Alla base della rottura ci sarebbe anche un episodio legato a una telefonata arrivata durante un intervento chirurgico a cui Stefano si era sottoposto. Secondo quanto emerso la scorsa settimana, Barbara avrebbe insistito affinché lui rispondesse, nonostante la situazione.

In studio, Tina Cipollari ha dato ragione a Stefano, provocando la reazione contrariata di Barbara. La tensione è esplosa ulteriormente quando Gemma Galgani ha minimizzato le lacrime della dama, alimentando il confronto e portando Barbara a un momento di forte nervosismo.

Maria ha lasciato Diego Tavani

Diego Tavani respinto da due dame: doppio rifiuto inaspettato

Nel terzo segmento della puntata, protagonista è stato Diego Tavani, che ha vissuto una situazione decisamente complicata. Due dame, Jessica e Maria, hanno infatti deciso di interrompere la conoscenza con lui. A pesare sul rifiuto è stato soprattutto il comportamento del cavaliere, accusato di non essere stato trasparente nella gestione delle frequentazioni. Maria, in particolare, ha contestato a Diego di aver iniziato una conoscenza con Jessica senza informarla, nonostante l'avesse baciata la sera prima.

Al termine del confronto, nonostante le sue giustificazioni, entrambe le dame hanno deciso di chiudere la frequentazione con Diego e di proseguire la conoscenza con il cavaliere Jody, lasciando così Diego Tavani da solo al centro dello studio.