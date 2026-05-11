Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana: il gesto social che riaccende le speranze

Le coppie nate nel Trono Classico di Uomini e Donne continuano a far discutere anche dopo la fine del programma, spesso perché i loro legami tendono a durare poco nel tempo. Tra le relazioni più recenti finite sotto i riflettori c'è quella formata da Ernesto Passaro e Cristiana Anania, ormai ufficialmente giunta al capolinea dopo pochi mesi di frequentazione.

La rottura tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania

A confermare la fine della relazione era stata proprio Cristiana Anania, che sui social aveva annunciato: "Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati". Una comunicazione arrivata in modo improvviso per i fan, che avevano già notato alcuni segnali di distanza tra i due. La rottura ha sorpreso anche lo stesso Ernesto che il giorno prima aveva detto: "Stiamo affrontando un periodo particolare" .

La reazione di Ernesto: "Eravamo pronti a guarire le ferite"

Dopo l'annuncio, l'ex corteggiatore ha replicato con parole che hanno lasciato spazio a diverse interpretazioni: "Tra me e Cristiana, l'altro ieri, eravamo pronti a guarire tutte le ferite della nostra relazione. Oggi Cristiana ha fatto una dichiarazione. Va bene così, non c'è nessun problema: significa che le sue intenzioni erano altre".

Cristiana ha scelto Ernesto

Il video su TikTok e la canzone che fa discutere

Nelle ultime ore Ernesto Passaro è tornato al centro dell'attenzione per un video pubblicato su TikTok, in cui si esibisce sulle note di Male di Rosario Miraggio. Alcuni follower hanno interpretato il testo scelto come un riferimento diretto alla fine della relazione con Cristiana Anania, in particolare per frasi come: "Più mi fa male e più voglio provare quello che il sale fa nelle ferite. Non sono più capace di cancellarti. Nel mio petto c'è scritto il tuo nome".

Like sospetti e segnali social

A far crescere le speculazioni non ci sono solo i video, ma anche alcuni like messi da Ernesto a commenti di utenti che lo invitano a tornare insieme a Cristiana. Un dettaglio che ha acceso ulteriormente il dibattito tra i fan della coppia, anche se molti sottolineano come i gesti social non siano sempre indicativi di reali intenzioni.

Possibile ritorno di fiamma? Il dubbio resta aperto

Al momento nessuno dei due protagonisti ha lasciato intendere un possibile riavvicinamento, ma l'attenzione del pubblico resta alta. Nel mondo del dating show di Maria De Filippi, le sorprese non sono mai escluse e i social continuano a essere il terreno principale di interpretazioni e segnali. Tra silenzi, canzoni e interazioni online, la storia tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania continua quindi a far parlare, lasciando aperta più di una domanda sul loro futuro.