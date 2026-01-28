Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ufficializza il nuovo amore dopo Brando: lo scatto social

Dopo settimane di sussurri e indizi social che hanno fatto impazzire i fan, Raffaella Scuotto ha deciso di gettare la maschera. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha ufficialmente voltato pagina, lasciandosi alle spalle la lunga storia con Brando Ephrikian. Con un post che sa di un nuovo inizio, Raffaella ha presentato ai follower il suo nuovo compagno: un ragazzo lontano dalle luci della ribalta e dal mondo dello spettacolo, confermando che il suo cuore è tornato finalmente a battere.

Il percorso a Uomini e Donne: una scelta tra le lacrime

Il cammino di Raffaella all'interno del dating show di Maria De Filippi è stato un mix di emozioni intense e incertezze. Arrivata per corteggiare il tronista Brando Ephrikian, la ragazza napoletana ha saputo conquistare il pubblico con la sua schiettezza e la sua sensibilità. Nonostante la forte competizione con l'altra corteggiatrice, Beatriz, il legame tra Raffaella e Brando è cresciuto esterna dopo esterna, culminando in una scelta emozionante che sembrava il preludio di una favola senza fine.

Dalla convivenza all'addio: la rottura definitiva

Una volta spente le telecamere, la coppia ha vissuto mesi di apparente idillio, condividendo sui social i momenti della loro quotidianità e i progetti futuri. Tuttavia, col passare del tempo, le differenze caratteriali e la distanza hanno iniziato a logorare il rapporto. Dopo un periodo di crisi sempre più evidente, la conferma della rottura ufficiale è arrivata nel luglio dello scorso anno, lasciando l'amaro in bocca ai fan che avevano creduto fermamente nella forza del loro sentimento.

Angelo Moretta

Il "gioco del peluche": ecco come è nata la segnalazione

Già dai primi giorni di gennaio, i follower erano in fermento per una serie di indizi che suggerivano l'inizio di una nuova vita di coppia per Raffaella Scuotto. A catturare l'attenzione dei fan è stata una curiosa coincidenza fotografica: l'ex corteggiatrice aveva posato con un voluminoso peluche, un dettaglio apparentemente innocuo se non fosse apparso, quasi simultaneamente, nelle storie di un ragazzo napoletano, Angelo Moretta.

Nello scatto pubblicato da quest'ultimo, si intravedeva una ragazza di spalle, distesa in camera, con lo stesso identico pupazzo. Il confronto immediato fatto dagli utenti ha reso l'evidenza innegabile, collegando i puntini di un puzzle amoroso ormai chiarissimo. La certezza assoluta è arrivata nelle ultime ore, quando Raffaella ha rotto gli indugi pubblicando il primo scatto di coppia, regalando ai follower la prova definitiva della sua nuova felicità al fianco di Angelo.