Uomini e Donne, la sorella di Raffaella Scuotto contro Brando Ephrikian: "Devi lasciare l'Italia"

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne, uno dei programmi di punta di Maria De Filippi. Era l'edizione 2023/2024 e Brando sedeva sul trono, mentre Raffaella era una delle corteggiatrici scese appositamente per conoscerlo e provare a conquistare il suo cuore. Fin dalle prime esterne tra i due si era creata una forte intesa, che li aveva portati, puntata dopo puntata, a costruire un percorso intenso e molto seguito dal pubblico.

Il percorso di Brando e Raffaella nel dating show

Alla fine dell'esperienza televisiva, Brando aveva scelto proprio Raffaella e i due erano usciti insieme dal programma tra l'entusiasmo di molti fan. Tuttavia, la loro relazione non è stata priva di difficoltà. Tra alti e bassi, incomprensioni e momenti di distanza, la storia è andata avanti per mesi, fino alla rottura definitiva avvenuta lo scorso luglio.

L'annuncio della fine della storia

A ufficializzare la fine del rapporto era stata proprio Raffaella, che aveva deciso di raccontare tutto ai suoi follower attraverso un messaggio sui social. "Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa storia. Ma andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti. E non è così che un amore va vissuto.", aveva scritto l'ex corteggiatrice, sottolineando la trasparenza che aveva sempre cercato di mantenere con il pubblico.

Raffaella e Brando dopo la scelta

Durante il loro percorso nel dating show, la coppia si era guadagnata l'affetto di numerosi fan, ma anche le critiche di diversi hater. In particolare, molti telespettatori avrebbero preferito che Brando scegliesse Beatriz D'Orsi, l'altra corteggiatrice arrivata fino alla fase finale. Proprio per questo, la relazione tra Brando e Raffaella è stata spesso oggetto di commenti contrastanti anche dopo l'uscita dal programma.

Le indiscrezioni su nuove frequentazioni e le dichiarazioni di Brando Ephrikian

Nelle ultime settimane, i due ex protagonisti sono tornati al centro dell'attenzione mediatica per una serie di interazioni e frecciatine social. Secondo alcune indiscrezioni, Brando starebbe frequentando di nascosto un'altra ragazza, circostanza che, considerando che entrambi sono single da diversi mesi, sarebbe del tutto legittima. Nonostante ciò, Brando ha voluto replicare alle insinuazioni scrivendo: "Non sono io quello ad avere un'altra", lasciando intendere che, a suo dire, sarebbe Raffaella ad aver iniziato una nuova relazione.

La sorella di Raffaella interviene e attacca

A prendere le difese dell'ex corteggiatrice è intervenuta Alessia,la sorella di Raffaella, che attraverso una storia su Instagram ha attaccato duramente Brando: "Smettila, ridicolo! Se mi scoccio e scopro tutti gli altarini te ne devi andare dall'Italia". Parole forti che hanno riacceso ulteriormente il dibattito sui social e che dimostrano come, nonostante la rottura, la vicenda tra Raffaella e Brando continui ancora a far parlare di sé.