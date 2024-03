Uomini e donne anticipazioni, Brando ha scelto: Raffaella o Beatriz? Ecco con chi è uscito il tronista

Raffaella o Beatriz? Oggi finalmente Brando ha scelto tra le due corteggiatrici che per mesi sono rimaste nello studio di Uomini e donne ad aspettare una sua decisione. Ecco com'è andata la registrazione di oggi, secondo le anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi aggiornamenti su Instagram.

Uomini e donne: la scelta di Brando

Nella precedente registrazione Brando aveva deciso di rimandare la scelta e, nonostante Raffaella e Beatriz fossero vestite di tutto punto al centro dello studio e la regia avesse fatto vedere la clip dei best moments, il tronista era stato assalito dai dubbi e non era entrato in studio.

Questa volta Brando non si è tirato indietro è ha scelto Raffaella, nonostante i timori dello stesso tronista e di alcuni spettatori, la corteggiatrice ha detto di sì!

Beatriz è scoppiata a piangere quando Brando le ha detto che non era lei la corteggiatrice scelta.

Brando ha spiegato a Raffaella che la sua è stata una scelta di cuore e non di testa. I due si sono baciati a lungo. Secondo le anticipazioni di Pugnaloni, molti in studio si sono meravigliati della scelta di Brando.

Chi è Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto, 25 anni, vive a Quarto, nella provincia partenopea, circondata dall'affetto della sua famiglia. Il legame con la madre Angela e i suoi amati fratelli è profondo, tanto quanto la sua passione per il mare e la buona cucina, con un debole particolare per la pasta e ceci, un piatto che le fa venire l'acquolina in bocca.

Professionalmente, Raffaella ha intrapreso un percorso variegato, lavorando per un rinomato brand di intimo e lingerie. Tuttavia, il suo passato include anche esperienze come visual merchandiser, commessa e hostess di bordo. Nonostante il successo nella moda, il suo cuore batte per un diverso settore: sogna di aprire una nursery per bambini o di immergersi nel mondo farmasanitario dedicato ai più piccoli.

Raffaella, prima di arrivare a Uomini e donne per corteggiare Brando, ha avuto una relazione durata quasi un anno, la storia è terminata nel febbraio del 2023.

Chi è Brando

Brando, 22 anni, è originario di Treviso. Da bambino, ha vissuto a Miami, ma la separazione tra i suoi genitori quando aveva solo dieci anni ha lasciato profonde cicatrici, così come l'assenza del padre.

Quando si è seduto sul Trono di Uomini e donne, Brando ha detto che era alla ricerca di un rapporto sincero, fondato su cose semplici.