Uomini e Donne, una professionista di Amici pronta a finire sul trono di Maria De Filippi?

Mentre l'attuale stagione di Uomini e Donne volge al termine, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma, confermato, ovviamente, anche per la prossima stagione nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, si prepara a rinnovarsi dopo un'annata che ha avuto alti e bassi.

Le difficoltà dell'ultima stagione: flop e uscite anticipate

La stagione in chiusura non è stata tra le più fortunate per quanto riguarda il Trono Classico. Dei quattro tronisti iniziali - Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi - solo la prima, ex protagonista di Temptation Island, ha concluso il suo percorso, lasciando lo studio insieme a Ciro Solimeno. I due tronisti sono stati eliminati o si sono ritirati per segnalazioni o violazioni del regolamento.

Anche la relazione tra Francesca e Gianluca Costantino, con cui la ragazza aveva deciso di uscire dal programma, si è conclusa nel giro di dieci giorni. Nel frattempo, Maria De Filippi ha deciso di ravvivare il programma proponendo un'idea originale: trasformare Tina Cipollari in tronista per una parentesi divertente, affiancata dal corteggiatore Cosimo, che ha regalato momenti di leggerezza al format.

Francesca Tocca

Non ha avuto miglior sorte il trono di Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina De Ioannon, che aveva debuttato con entusiasmo e ben ottomila richieste di partecipazione da parte di ragazze che volevano conoscerlo. Tuttavia, il suo percorso si è rivelato deludente e non all'altezza delle aspettative.

Francesca Tocca sul trono? L'ipotesi che fa discutere

Guardando al futuro, secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo Tv, diretta da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi starebbe valutando l'ipotesi di affidare il trono a un'ex professionista di Amici: Francesca Tocca. Dopo la rottura con Raimondo Todaro, ex professore del talent show, la ballerina potrebbe presto rimettersi in gioco a Uomini e donne, mentre Raimondo tornerà sulla pista di Ballando con le Stelle, dopo il suo addio di qualche anno fa.

Tra le preferenze del pubblico, però, spunta un altro nome: quello di Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri. La giovane ha deciso di lasciare volontariamente il programma, convinta che il tronista non fosse davvero interessato a lei, ma la tenesse in studio solo per sfruttare la visibilità che generava sui social.