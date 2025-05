Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco sceglierà nella prossima registrazione, Tina fa piangere Marina

La registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi, lunedì 5 maggio, ha riservato nuovi colpi di scena tra il Trono Classico e quello Over. Protagonista indiscusso della puntata è stato Gianmarco Steri, sempre più vicino alla scelta definitiva, che - salvo sorprese - dovrebbe avvenire nella prossima registrazione fissata per domenica 11 maggio, l'ultima di questa edizione. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Gianmarco verso la scelta: balli, riflessioni e ultime emozioni

Il tronista non ha realizzato nuove esterne, segno evidente che le idee ormai sono chiare. In studio ha voluto ballare con entrambe le sue corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Le due ragazze, in un clima di calma e rispetto reciproco, hanno condiviso le loro sensazioni pre-scelta, raccontando di aver parlato in famiglia di Gianmarco e di come potrebbe evolversi una relazione fuori dal programma.

Gianni Sperti ha lodato il comportamento di entrambe, definendole mature e rispettose. Diversa la reazione di Tina Cipollari, che avrebbe preferito un pizzico di tensione e competizione in più, l'opinionista si aspettava più spirito e un po' di suspance.

Due coppie lasciano lo studio

Parallelamente, nel parterre del Trono Over, si sono formate ben due nuove coppie. Morena Farfante e Francesco hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione, seguiti poco dopo da Gloria Nicoletti e Guido. Proprio quest'ultimo ha mostrato un lato inedito, lasciandosi andare alla gelosia quando un altro cavaliere ha chiesto di ballare con Gloria: visibilmente infastidito, ha abbandonato lo studio per alcuni minuti prima di ufficializzare la decisione di uscire con lei.

Spazio anche ad Arcangelo, che ha ribadito la chiusura definitiva con Gemma Galgani, uscendo invece con Marina e Cinzia. Ma con Marina il confronto si è acceso: dopo un litigio acceso con Tina Cipollari, la dama è scoppiata in lacrime e ha scelto di non continuare la conoscenza con Arcangelo, nonostante il cavaliere le avesse chiesto di riflettere ancora un po'. La prossima registrazione si preannuncia carica di emozioni: sarà davvero il momento della scelta per Gianmarco? L'appuntamento è fissato per domenica 11 maggio.