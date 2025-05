Ballando con le stelle: Milly Carlucci "perdona" Raimondo Todaro, che torna in pista nello speciale su Rai 1

Nello speciale del programma di ballo in arrivo venerdì 9 maggio ci sarà anche un volto storico dello show che festeggia vent'anni di messa in onda.

In occasione dei vent'anni dal debutto sul piccolo schermo di Ballando con le stelle, da venerdì 9 maggio in prima serata su Rai 1 è in programma lo speciale Sognando Ballando con le stelle.

Come spesso accade in questi anniversari, vengono richiamati sul palco i volti noti che hanno contribuito al successo del programma e tra i vip che torneranno spicca Raimondo Todaro.

Il ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle dopo l'addio ad Amici

Il ballerino è pronto a tornare nella trasmissione che l'ha reso famoso diversi anni fa e dal quale se ne andò non senza qualche polemica social con la conduttrice dopo quindici anni di collaborazione.

La giuria di Ballando con le stelle

Dal 2021 al 2024, Todaro è stato insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi, salvo lasciare successivamente il programma. Tra le voci sulla motivazione dell'addio di Todaro al programma anche un presunto litigio con Alessandra Celentano.

Il commento di Milly Carlucci sul ritorno di Raimondo Todaro

Milly Carlucci ha commentato la notizia su Todaro con queste parole:"Sì è vero che torna. Se farà il maestro in autunno? Credo che si sia evoluto rispetto all'idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti e ci rende felici perché fa parte della nostra storia".

Primo piano di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Oltre a Raimondo Todaro, in Sognando Ballando con le stelle torneranno anche Natalia Titova e Samantha Togni. Nella seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci ci sarà la partecipazione di Francesco Totti mentre la terza serata sarà dedicata al Festival di Sanremo, con diversi cantanti che si esibiranno sulle note delle canzoni portate all'Ariston.