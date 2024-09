Uomini e donne, Pierpaolo Siano analizza il legame tra Ida e Mario: "Un rapporto ancora in evoluzione"

In un'intervista esclusiva a Casa Lollo, Pierpaolo Siano, ex corteggiatore di Ida Platano nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha svelato i suoi pensieri sui futuri scenari del programma e su un suo possibile ritorno, magari per conoscere meglio la figura della nuova tronista Francesca Sorrentino.

Il primo pensiero dell'intervistato va a Ida Platano e agli sviluppi futuri sul rapporto tra l'ex tronista e Mario Cusitore. "Non mi sorprende che la situazione sia ancora in evoluzione. Prevedo che ci saranno ulteriori sviluppi. Sono certo che accadranno altre cose", ha dichiarato. "Mario sembra aver tentato di nuovo. La mia curiosità riguarda il motivo di questo tentativo: che cosa intendeva riprendere? Sembra che il suo ritorno sia legato ai sentimenti di innamoramento che lui ha espresso".

Siani ha poi parlato della sua esperienza personale con l'ex tronista. "Non ho avuto contatti con lei recentemente. Anche se ci trovavamo entrambi in Sardegna, eravamo in luoghi diversi. Fortunatamente, eravamo lontani, il che era meglio vista la conclusione del mio percorso. Per coerenza e rispetto verso come ho lasciato il programma, sarebbe difficile per me tornare sui miei passi".

"Sono una persona coerente e cerco sempre di mantenere la mia integrità - ha aggiunto rispondendo alle domande di Lorenzo Pugnaloni - Certo, i ripensamenti possono succedere, ma devono avere un valido motivo. All'inizio la mia conoscenza con Ida era molto naturale e spontanea, ma le cose sono cambiate verso la fine, come avete visto".

Quando gli è stato chiesto se Ida potrebbe rientrare nella nuova stagione di Uomini e Donne, Pierpaolo ha risposto: "Non so come potrebbe rimettersi in gioco, ma se ci fosse ancora attrazione da parte sua e se le cose si allineassero, potrebbe essere possibile. Tuttavia, dipende da lei e dalle sue intenzioni. L'anno scorso ha avuto delle opportunità, ma ha mandato via molte persone, forse perché ha trovato poca maturità in loro".

Infine, l'ex corteggiatore ha parlato della sua possibile partecipazione futura al programma: "Per ora, mi limito a restare a casa e seguire gli sviluppi. Credo di aver partecipato in modo leale e corretto, ma alcune dinamiche mi hanno infastidito e questo ha cambiato il mio atteggiamento. Se ci fosse una motivazione valida, una situazione o una persona che mi interessa, potrei considerare un ritorno. Ma senza un reale interesse, non avrei motivo di partecipare solo per riscaldare la sedia. Ho già altri impegni e faccio già serate".

Pierpaolo Siano ha anche commentato Francesca Sorrentino, ex protagonista di Temptation Island e nuova tronista: "Non conosco Francesca di persona e dovrò vedere qualche puntata per farmi un'idea del suo comportamento, del suo carattere e del modo in cui interagisce con le persone. Mi piacciono le persone con modi e educazione, e la bellezza è solo un aspetto secondario. Aspetterò di vedere le puntate per capire meglio chi è".