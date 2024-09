Uomini e Donne, anticipazioni: ex fidanzato di Antonella Fiordalisi scende a corteggiare una tronista

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata e le anticipazioni promettono già fuochi d'artificio. Negli studi Elios di Mediaset a Roma è stata registrata la seconda puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda a settembre con la presentazione dei quattro tronisti e dei loro corteggiatori e corteggiatrici. Le anticipazioni sono state fornite dal sito Isa e Chiaia.

La decisione di Ida Platano e il Trono Over

L'ex tronista è stata ospite d'onore accolta calorosamente da Maria De Filippi e Armando Incarnato. Ida ha parlato della sua recente esperienza con Mario Cusitore, sottolineando che la frequentazione non ha avuto seguito e che, sebbene inizialmente fosse interessata, è rimasta delusa. Ha chiarito di sentirsi bene da sola e di voler dedicarsi alla famiglia e a suo figlio. Gianni Sperti le ha proposto di unirsi al parterre, ma Ida Platano ha preferito mantenere la sua indipendenza, lasciando la porta aperta per un possibile ritorno in futuro.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, la dama ha avuto un'interessante interazione con Valerio, un corteggiatore che era sceso per lei la scorsa puntata. Nonostante il tentativo di Tina Cipollari di creare un'atmosfera romantica, il trasporto fisico non è arrivato, lui non se l'è sentita di baciarla, e Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza con Valerio. Comunque, il cavaliere ha chiesto di rientrare in puntata, ma Gemma ha mantenuto la sua decisione di mandarlo via dopo ben tre balli.

Gemma Galgani è tra le protagoniste della puntata

Barbara De Santi ha visto scendere Raffaele, un 64enne, che inizialmente ha deciso di non tenere. Tuttavia, Gemma ha chiesto se potesse rimanere per lei, ricordando che nel 2017 Raffaele era sceso proprio per lei. I due hanno deciso di conoscersi meglio, rivelando che i tempi sono cambiati e che l'interesse è rinato.

Diego Tavani ha rifiutato una dama scesa per lui, poiché è attualmente interessato a altre tre donne. Questo ha suscitato qualche critica in studio per la sua mancanza di chiarezza. Marcello Messina, invece, sta continuando la conoscenza con Gaia, una 34enne che sembra promettere bene. Aurora Tropea ha chiuso la conoscenza con entrambi i cavalieri che stava frequentando: uno perché era troppo simile a lei, e Massimo per la mancanza di interesse dimostrato.

Il Trono Classico

Martina De Ioannon, la nuova tronista, presentata oggi attraverso lo spoiler del settimanale Chi, ha subito attirato l'attenzione con la sua presentazione. Nel video di introduzione, la ragazza ha rivelato che quest'estate ha frequentato Carlo Marini, suo tentatore a Temptation Island, ma la relazione non è andata a buon fine a causa di differenze caratteriali.

Dopo la presentazione dei tronisti e delle troniste, sono scesi i corteggiatori e le corteggiatrici, ma inizialmente nessuno ha colpito particolarmente l'ex di Raul Dumitras. Nonostante questo, Martina ha dichiarato di essere pronta a conoscerli meglio attraverso i balli e le interazioni. Al contrario, per Francesca Sorrentino i ragazzi arrivati sono tutti belli.

Infine, tra i corteggiatori, ci sono due volti noti al pubblico: Simone Florian, ex corteggiatore e con una storia passata con Lilli Pugliese, e Gianluca Benincasa, ex fidanzato della gieffina Antonella Fiordelisi. La loro presenza aggiunge un ulteriore strato di interesse e curiosità a questa nuova stagione di Uomini e Donne.