Grande Fratello: Francesca Sorrentino di Temptation Island 2023 è la nuova tronista

Francesca Sorrentino è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. La conferma è arrivata tramite una clip di presentazione pubblicata sui canali social di Witty Tv, che ha rivelato che l'ex protagonista di Temptation Island si siederà su quel trono che fino allo scorso maggio ha occupato, senza fortuna, Ida Platano.

Dal viaggio nei sentimenti al trono di Maria De Filippi

La nuova tronista ha partecipato a Temptation Island 2023 con Manuel Maura, i due terminarono il loro percorso nel docu-reality separandosi. Durante la prima puntata di Uomini e donne dello scorso anno Maria De Filippi aveva proposto a Francesca di diventare la seconda tronista del programma, ma la ragazza aveva gentilmente declinato l'offerta, spiegando che non si sentiva pronta per questa opportunità.

Manuel e Francesca, come ha raccontato la nuova tronista nella clip di presentazione, ci hanno riprovato, ma la storia non ha avuto il lieto fine sperato. La tronista ha 24 anni e nella vita lavora con i bambini autistici."Sono single dai primi di giugno - ha raccontato - Esco da una relazione durata tre anni e mezzo che è stata sotto gli occhi di tutti. Ci ho voluto riprovare ma le cose non sono andate. Ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto".

Francesca e Manuel a Verissimo

A Uomini e donne spera di trovare un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e si amano come il primo giorno. "Se partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch'io sono così, un po' gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere", ha spiegato ai microfoni di Witty Tv.