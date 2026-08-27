Uomini e Donne, nuova opinionista in studio: l'indiscrezione

La nuova stagione di Uomini e Donne potrebbe portare una sorpresa tra gli opinionisti. Tinì Cansino sarebbe in dubbio e tra i possibili nomi per il suo posto spunta anche un ex vippona.

La nuova stagione di Uomini e Donne è pronta a ripartire con la registrazione della prima puntata e, ancora prima del ritorno in studio, arriva una possibile novità destinata a incuriosire il pubblico. Al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbe infatti esserci una nuova opinionista. L'indiscrezione riguarda il possibile addio di Tinì Cansino e un nome a sorpresa per prendere il suo posto. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma l'ipotesi ha già acceso la curiosità dei fan del dating show di Maria De Filippi.

Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero avere una nuova collega

La novità è stata anticipata da Giuseppe Candela e successivamente confermata anche da Lorenzo Pugnaloni. Secondo le indiscrezioni, Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero essere affiancati da una nuova opinionista, che prenderebbe il posto di Tinì Cansino. Al momento, però, l'identità della nuova presenza in studio non è stata ufficializzata.

Tra i nomi circolati c'è quello di Alessandra Mussolini. Pugnaloni ha precisato che si tratta, per ora, di una semplice indiscrezione e di una voce di corridoio da prendere con cautela. Mussolini, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha già partecipato a un programma di Maria De Filippi: è stata infatti ospite della prima puntata della nuova stagione di Tu Si Que Vales che andrà in onda nelle prossime settimane.

Tinì Cansino

Sul fronte del Trono Over, invece, nei giorni scorsi è stato anticipato che Sabrina Zago non dovrebbe tornare nel parterre. Sarebbero invece confermate alcune delle dame storiche più amate dal pubblico, tra cui Gemma Galgani, Barbara De Santi oltre a Cinzia Moramarco. Mario Lenti Edoardo Nestori, invece avrebbe rifiutato di ritornare in studio.

Non resta dunque che attendere la prima puntata per scoprire se l'indiscrezione sulla nuova opinionista troverà conferma. L'eventuale arrivo di Alessandra Mussolini al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti rappresenterebbe senza dubbio una delle novità più inattese della nuova stagione televisiva.