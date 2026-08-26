Sabrina Zago fuori da Uomini e Donne? L’indiscrezione sul Trono Over

Siamo alla vigilia della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. Al momento non sono stati ancora rivelati ufficialmente i nomi dei tronisti e delle troniste che parteciperanno alla prima parte della stagione, ma nel frattempo iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui protagonisti del Trono Over. In particolare, l'attenzione è rivolta a Sabrina Zago.

Sabrina Zago non sarebbe stata richiamata dalla redazione

Secondo quanto riportato da Domenico Moissellaro, la dama emiliana non sarebbe stata richiamata dalla redazione e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non dovrebbe quindi essere presente alla prima registrazione del programma. "La vera bomba del giorno riguarda Sabrina Zago: la dama non è stata riconfermata e non ha ricevuto la chiamata da parte della redazione. Un'esclusione a sorpresa che farà discutere tantissimo", si legge sulla sua pagina Instagram dedicata al gossip.

La notizia rappresenta una sorpresa per il pubblico che ha seguito Sabrina nelle ultime stagioni. Nel frattempo, sempre secondo le indiscrezioni di Moissellaro, alcune presenze storiche del programma sarebbero pronte a tornare a sedere nello spazio dedicato alle dame. Tra queste ci sarebbero Gemma Galgani, Barbara De Santi e Cinzia Moramarco, tutte ancora alla ricerca della propria anima gemella.

Sabrina Zago

Le ultime frequentazioni di Sabrina a Uomini e Donne

Sabrina Zago è stata al centro dell'attenzione del pubblico di Uomini e Donne nelle ultime stagioni, durante le quali ha avuto diverse frequentazioni. Una delle storie più coinvolgenti era stata quella con Davide, ma, come la stessa dama aveva raccontato, il cavaliere aveva deciso improvvisamente di interrompere la relazione, lasciandola spiazzata.

Tra le ultime frequentazioni della scorsa stagione c'era stata invece quella con Marco. Quando il cavaliere aveva deciso di interrompere la conoscenza, Sabrina aveva reagito in maniera molto forte, lasciando lo studio e rivolgendosi agli altri protagonisti dicendo: "Mi fate schifo tutti".

Per il momento, dunque, l'eventuale assenza di Sabrina Zago resta legata alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Saranno le prossime registrazioni a chiarire definitivamente quali dame e quali cavalieri torneranno nello studio di Uomini e Donne.