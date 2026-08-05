Ex del Trono Over di Uomini e Donne arrestato a Ischia: trovato con documenti falsi

Un ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è stato arrestato a Ischia dai carabinieri di Napoli con l'accusa di possesso di documenti falsi. Il controllo è avvenuto al porto dell'isola mentre l'uomo si preparava a partire. Rosario Ibello, 56 anni, stava lasciando l'isola quando i militari hanno verificato i suoi documenti. L'uomo è stato denunciato anche per truffa ai danni della compagnia di navigazione.

Secondo quanto riportato dall'agenzia LaPresse, durante il controllo Ibello avrebbe mostrato una carta d'identità, risultata apparentemente regolare. All'interno della borsa che aveva con sé, però, sarebbe stato trovato un secondo documento intestato alla stessa persona, con un dato differente relativo alla residenza, indicata a Barano d'Ischia.

Il secondo documento e l'ipotesi della tariffa agevolata per residenti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il documento con la residenza sull'isola sarebbe stato utilizzato alcuni giorni prima per acquistare un biglietto del traghetto usufruendo della tariffa agevolata riservata ai residenti.

Gianni Sperti e Tina Cipollari

L'ex volto del Trono Over sarebbe inoltre stato denunciato per una presunta truffa ai danni della compagnia di navigazione. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle sedi competenti e l'eventuale responsabilità sarà stabilita dall'autorità giudiziaria.

Durante il fermo, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa, l'uomo si sarebbe mostrato sorpreso dal fatto che i militari non lo avessero riconosciuto come personaggio televisivo, facendo riferimento alla sua partecipazione a Uomini e Donne. La notorietà acquisita grazie al programma di Canale 5 non avrebbe però evitato il controllo e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, che hanno portato alla contestazione delle accuse.

Uomini e Donne torna con una nuova stagione: quando iniziano le registrazioni

Intanto cresce l'attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne. La data ufficiale della messa in onda non è stata ancora comunicata, mentre le registrazioni delle nuove puntate dovrebbero tenersi nell'ultima settimana di agosto.

Al momento non sono stati ancora rivelati i nomi dei protagonisti che siederanno sul Trono Classico, anche se sui social sono circolate numerose indiscrezioni legate ad alcuni volti dell'ultima edizione di Temptation Island. Le ipotesi diffuse online, però, non sono state confermate dalla produzione del programma.