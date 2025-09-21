Uomini e Donne, addio tra Gianmarco e Cristina: “Qualcuno ha provato a farmi sentire inadatta”

Dopo la rottura della coppia nata nel dating show Cristiana Ferrara in un comunicato condiviso sui social si è raccontata senza filtri, parlando di giudizi, mancanze e superficialità che avrebbero minato il rapporto.

La loro storia era nata sotto i riflettori dell'ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne e aveva fatto sognare tanti telespettatori. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, però, hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, attraverso due comunicati distinti su Instagram che mettono fine a settimane di indiscrezioni e voci di crisi.

I due erano l'ultima coppia formata nello studio di Maria De Filippi nella stagione 2024/25 del dating show, ma già da tempo si parlava di un loro allontanamento. Molti fan speravano di poterli rivedere nella nuova stagione del dating show per raccontare cosa fosse successo, ma - secondo le prime indiscrezioni - la redazione non li avrebbe contattati per ospitarli in studio.

Le parole di Gianmarco Steri

Con un comunicato diretto e misurato, L'ex tronista ha spiegato la sua versione dei fatti: "Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole. Grazie per la comprensione."

Selfie di Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Gianmarco Steri ha poi voluto sottolineare le difficoltà affrontate negli ultimi mesi a causa delle critiche e dei commenti sui social: "Sono state scritte tante cattiverie, falsità e insulti, coinvolgendo anche persone che non c'entrano nulla (mia madre, i miei amici). Il gossip è un lavoro e lo rispetto, ma dovrebbe essere fatto con leggerezza e non con odio o offese. Io e Cristina siamo stati attaccati senza pensare alla nostra sensibilità: si parla tanto di cyberbullismo e rispetto, ma poi spesso sui social succede l'opposto."

Infine, Gianmarco ha ringraziato per l'esperienza vissuta: "Siamo solo due ragazzi che hanno avuto la fortuna di vivere un'esperienza speciale e della quale saremo sempre grati. Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire."

La replica di Cristina Ferrara

L'ex corteggiatrice, dal canto suo, ha affidato ai social un lungo sfogo più intimo e personale:"Finora sono rimasta in silenzio, la vita reale viene prima dei social e prima di condividere qualcosa con voi, dovevo prima capire. Ho avuto la certezza che c'ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci."

Cristina Ferrera

Cristina Ferrara ha raccontato la sua delusione, parlando di superficialità e mancanze che l'hanno fatta soffrire: "Ho provato in ogni modo a non arrendermi, a credere che fosse reale. Perché la superficialità non mi è mai appartenuta. Eppure, quando non c'è la stessa forza dall'altra parte, inevitabilmente tutto crolla. E niente è più ingiusto che far credere a qualcuno in qualcosa di profondo, quando in realtà non si è pronti a viverlo."

Pur non nascondendo l'amarezza, Cristina ha voluto concludere con un messaggio di rispetto e gratitudine: "Nonostante tutto, resto fedele a ciò che ho vissuto, senza pentimenti e senza rinnegamenti. Riconoscente per l'esperienza che il programma mi ha permesso di vivere, custodirò nel cuore ricordi indelebili, con rispetto, perché nonostante tutto continuo a volere bene a questa persona".

"Non tutto è andato come speravo, ma sono certa di tante cose e una tra queste è che costruire abbia più valore del distruggere ed è con questa intenzione che continuerò a camminare." Una rottura che lascia l'amaro in bocca ai fan, ma che dimostra come per le coppie di Uomini e donne una volta che si spengono le luci della tv, i sentimenti seguano percorsi complessi e imprevedibili.