Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati oggi

L'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nato a Uomini e Donne, si è concluso. La coppia ha spiegato i motivi della rottura e ringraziato chi li ha sempre sostenuti.

Dopo giorni di voci e supposizioni è arrivato l'annuncio ufficiale: la storia d'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è giunta al capolinea. La coppia, nata nell'ultima edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha comunicato oggi sui social la fine della relazione attraverso un post congiunto.

Il messaggio è stato pubblicato nelle storie Instagram dai due ex fidanzati, che hanno spiegato i motivi della rottura e chiesto il sostegno di chi li ha sempre seguiti in questi mesi: "Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un'impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole."

E ancora: "La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserve, accettando il rischio della caduta per la bellezza di momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che, nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile."

Ciro e Martina il giorno della scelta

Infine hanno aggiunto: "Grazie per averci sostenuto e supportato. Ora bisogna solo lasciare che il tempo faccia il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di quello che si è letto: molti se lo aspettavano già otto mesi fa, ma ci siamo sempre rispettati e sarà così per sempre."

Martina aveva scelto Ciro al termine di uno dei troni più emozionanti degli ultimi anni. Dopo il comunicato, i due sono stati travolti dall'affetto di chi li ha seguiti e ammirati come coppia. L'ex tronista ha scritto: "Mai avrei pensato a tutto questo affetto nei direct e nei post di chi svolge questo lavoro. Ve ne siamo grati, ci state rispettando e capendo forse più di otto mesi fa!"

Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Ciro: "In un momento così delicato voglio solo dire grazie. A chi ci scrive, a chi ci dedica un pensiero, a chi mi fa sentire meno solo. Il vostro affetto è un abbraccio silenzioso ma potente."

Pochi giorni fa si sono lasciati anche Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Lui aveva corteggiato Martina nella scorsa stagione, prima di diventare a sua volta tronista. La loro rottura, però, è stata meno pacifica. Cristina aveva infatti dichiarato su Instagram: "Ho avuto la certezza che c'ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci."