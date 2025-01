Uomini e Donne, anticipazioni: Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta!

Martina De Ioannon, la tronista romana di Uomini e Donne, ha finalmente compiuto il grande passo, concludendo il suo percorso con una scelta emozionante e ricca di suspence. Dopo mesi di conoscenze, esterne e confronti in studio, Martina ha scelto Ciro Solimeno, preferendolo all'altro corteggiatore, Gianmarco Steri

Lo spoiler, rilasciato dall'account ufficiale di Uomini e Donne, ha già acceso i riflettori sui due protagonisti. Il pubblico ha potuto evincere che la risposta di Ciro non è stata altro che un sonoro e pieno di entusiasmo "sì"! Un momento di gioia che, con ogni probabilità, verrà accompagnato da lacrime di emozione, petali di rose e applausi in studio.

La scelta di Martina: un percorso intenso

L'ex di Temptation Island, durante il suo percorso, ha saputo costruire una conoscenza sincera con Ciro, caratterizzata da momenti di complicità, sguardi intensi e una crescente intesa. Il giovane corteggiatore napoletano si è sempre distinto per la sua determinazione e il desiderio di conquistare il cuore della tronista, dimostrando un interesse genuino e costante. Nonostante qualche alto e basso, il loro legame si è rafforzato, fino a spingere Martina a mettere da parte ogni dubbio e seguire il suo cuore.

Ora, Martina e Ciro si preparano a vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, pronti a scoprire se la magia che li ha uniti in studio saprà reggere anche alla prova della vita quotidiana. Non resta che attendere l'episodio della scelta per rivivere ogni emozione e scoprire se, tra lacrime e abbracci, come nascerà una delle coppie più amate di questa edizione di Uomini e Donne.

Chi è Ciro Solimeno

Il corteggiatore è nato a Pompei ventidue anni fa, ma da tempo risiede a Torre Annunziata. Si è laureato all'Università degli Studi di Salerno. L'esperienza a Uomini e Donne gli ha regalato una discreta popolarità e oggi, su Instagram, è seguito da 33mila follower, anche se il suo profilo è privato.

Uomini e Donne: oggi si registra la scelta di Martina, ma i social sembrano già anticiparla

Ciro ha un fratello e una sorella, sui social condivide molti momenti della sua vita quotidiana con familiari e amici. Da giovane, Ciro Solimeno ha giocato come calciatore: il suo ruolo era attaccante nella Real Forio 2014, squadra del comune dell'isola di Ischia partecipante al campionato di calcio di Eccellenza Girone A in Campania.