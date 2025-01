Uomini e Donne: Martina De Ioannon difende Ciro dagli attacchi di Maria De Filippi

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Martina De Ioannon ha tenuto banco con le dinamiche sempre più complesse che coinvolgono i suoi corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Tra esterne romantiche, sospetti e dichiarazioni importanti, il clima in studio durante il Trono Classico si è surriscaldato.

Trono Classico e Over tra sospetti ed addii

La puntata si è aperta con l'esterna di Martina e Gianmarco, che hanno trascorso una giornata sulla neve. Il momento clou è stato il lungo bacio passionale tra i due, che ha fatto emozionare sia il pubblico che gli opinionisti. Gianmarco ha voluto regalare a Martina una collana, un gesto che ha colpito la tronista al punto da commuoverla. Tuttavia, come spesso accade nel programma, i momenti più intensi arrivano accompagnati da tensioni: Ciro, l'altro corteggiatore, non ha gradito quanto accaduto e ha mostrato segni di frustrazione in studio.

Ciro ha deciso di organizzare un'esterna a Roma, portando Martina a godere di una vista mozzafiato e facendole ascoltare la canzone Vivimi di Laura Pausini. Anche tra loro è scattato un bacio, ma la sua scelta di continuare nonostante fosse a conoscenza dell'esterna tra Martina e Gianmarco ha sollevato dubbi. Maria De Filippi e Gianni Sperti lo hanno interrogato, insinuando che il ragazzo possa aver chiesto consiglio a persone esterne al programma.

Ciro si è difeso dagli attacchi di Gianni

Gianni, in particolare, ha fatto notare una somiglianza tra l'esterna di Ciro e quella organizzata l'anno precedente da Brando per Beatriz. Ciro ha cercato di spiegarsi, affermando di essersi ispirato a un video visto su TikTok e di aver voluto sorprendere Martina con un'esperienza unica. Nonostante le polemiche, la tronista ha difeso Ciro, dichiarando di non essere turbata da queste coincidenze.

Il timore della conduttrice e dell'opinionista e che Ciro, che ha frequentato fuori dal programma Michele Longobardi e Mario Cusitore, avesse seguito le orme del tronista che recentemente è stato cacciato dal dating show. Beatriz, inoltre, ha fatto conoscere Michele con Alessandra. Da qui i dubbi di Mara e Gianni, Il corteggiatore, invece, ha spiegato che si è confidato solo con un gruppo di amici fidati.

Durante la puntata, Martina è apparsa visibilmente nervosa, non per i sospetti sollevati contro Ciro, ma per il modo in cui la situazione è stata gestita in studio. La tronista ha manifestato il suo fastidio sia con Maria De Filippi che con Gianni Sperti, mostrando un forte istinto di protezione verso i suoi corteggiatori.

Uomini e donne, Tina Cipollari svela il suo marito ideale: ecco le caratteristiche che deve avere

Non sono mancati momenti di tensione anche nel Trono Over. Diego e Sabrina, dopo una frequentazione intensa, si sono ritrovati ai ferri corti. Sabrina ha accusato Diego di non essere sincero, mentre lui ha replicato con freddezza, affermando di voler continuare la conoscenza con Cristina. La dama, delusa, ha deciso di chiudere definitivamente con Diego.