Uomini e Donne, Gianmarco spiazzato: Cristina vista con un ballerino di Amici

Il trono classico di Gianmarco Steri a Uomini e donne si avvia verso la fase conclusiva, ma gli ultimi sviluppi hanno scosso gli equilibri. Dopo l'autoeliminazione di Francesca Polizzi, alla corte del tronista romano sono rimaste due sole ragazze: Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Tuttavia, proprio quest'ultima è finita al centro di una segnalazione che potrebbe stravolgere completamente l'andamento del percorso.

La segnalazione contro Cristina

Durante l'ultima registrazione del programma, una dama del parterre femminile ha svelato un retroscena inaspettato. È stata Margherita Aiello a lanciare la bomba, mostrando in studio una fotografia che ritrae Cristina a cena con un volto noto del mondo dello spettacolo: Lorenzo, ballerino professionista del talent Amici di Maria De Filippi.

La rivelazione ha generato il caos in studio, lasciando Gianmarco visibilmente turbato. Fino a quel momento il tronista sembrava fidarsi di Cristina, ma questa segnalazione ha acceso in lui dubbi e delusione. Durante il confronto, Gianmarco ha mostrato tutta la sua amarezza per un comportamento che non si aspettava.

Margherita Aiello

Gianmarco deluso, la corteggiatrice si difende ma le versioni non coincidono

Cristina, dal canto suo, ha cercato subito di ridimensionare l'accaduto, spiegando: "Mi ha solo chiesto come andava con Gianmarco, abbiamo parlato due minuti". Ma la versione di Margherita è completamente diversa: "Non è vero, avete parlato per due ore!", ha ribattuto con decisione.

A questo punto, nella mente di Gianmarco - e del pubblico - sorge un interrogativo: si è trattato davvero di un incontro casuale, o dietro quella cena si cela qualcosa di più? E se Cristina traballa, anche Nadia non è esente da ombre: una segnalazione svela che suo cugino lavorerebbe nella barberia di Gianmarco a Centocelle. Un dettaglio che potrebbe far nascere sospetti su possibili accordi.