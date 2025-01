Uomini e Donne, Alessandra Somensi smaschera Michele Longobardi: “Ecco come è iniziata tra noi”

Le rivelazioni di Alessandra Somensi hanno acceso i riflettori su uno dei colpi di scena più discussi di questa stagione di Uomini e Donne. Durante un'intervista a Lollo Magazine con Lorenzo Pugnaloni, Alessandra ha svelato dettagli scottanti sul comportamento di Michele Longobardi, tronista costretto ad abbandonare il programma nella puntata in onda oggi 13 gennaio dopo che una segnalazione ha compromesso la sua credibilità.

Un flirt nato in videochiamata

Alessandra ha raccontato di aver conosciuto Michele grazie a un' amica comune, che durante un viaggio in macchina ha deciso di contattarlo con una videochiamata. "Non mi aspettavo di trovarmelo davanti così, ma c'è stato subito un feeling," ha spiegato. Da quel momento, la conversazione si è spostata su WhatsApp, dove i due hanno iniziato a scambiarsi messaggi regolari.

"Michele mi raccontava della sua quotidianità, dei suoi spostamenti tra Roma e Napoli, mentre io gli chiedevo come facesse a uscire con le sue corteggiatrici e poi scrivere a me subito dopo le puntate," ha dichiarato Alessandra, descrivendo la situazione come un "gioco" che per lei non aveva intenzioni serie.

Alessandra Somensi durante la sua partecipazione a Uomini e donne

Nonostante fosse consapevole delle regole del programma, Alessandra ha deciso di non segnalare subito la frequentazione. "Per me era più un'amicizia che una vera relazione," ha spiegato. Tuttavia, quando sono emersi altri racconti simili, Alessandra ha scelto di esporsi. "Ho voluto essere solidale con le corteggiatrici di Michele. Io al loro posto avrei voluto saperlo. Investire tempo in una persona che non è sincera è frustrante, e credo che meritassero di conoscere la verità."

Tra le rivelazioni, Alessandra ha raccontato di un incontro mai avvenuto a Milano, promesso da Michele per un caffè a casa della madre, che sarebbe servito a evitare l'attenzione dei paparazzi. "Mi aveva anche detto che mi avrebbe portato un regalo di Natale, ma alla fine l'unico pacco è stato quello che mi ha tirato," ha detto Alessandra con ironia.

Secondo la giovane, Michele non era realmente interessato a nessuna delle sue corteggiatrici, pur mostrando una preferenza per Amal. "Lui mi aveva detto che avrebbe scelto Amal, ma più per salvare la faccia che per un sentimento reale," ha dichiarato. Al termine dell'intervista, Alessandra ha espresso il suo tifo per Gianmarco, corteggiatore di Martina De Ioannon, che stasera registrerà la scelta. "Gianmarco è emotivamente pronto per una relazione, mentre Ciro mi sembra più un giullare," ha detto.