Uomini e Donne, Gianmarco Steri pronto a lasciare il trono? L'indiscrezione

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si sta rivelando uno dei più turbolenti della stagione. Difficoltà nel creare legami autentici, corteggiatrici incerte e una pioggia di segnalazioni hanno reso il suo percorso complesso e spesso messo in discussione. Sin dall'inizio, il tronista ha faticato a trovare una sintonia profonda con le sue corteggiatrici, e le recenti vicende sembrano aver peggiorato ulteriormente la situazione.

Le difficoltà del trono di Gianmarco Steri

Nelle ultime ore, a rendere ancora più incerto il destino del suo trono è arrivata una vera e propria bomba social: il tronista sarebbe ad un passo dall'abbandonare il programma. A lanciare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza, che attraverso una storia Instagram ha rivelato: "Gianmarco verso la fine del trono! Fonti vicinissime mi fanno sapere che Gianmarco ha espresso la volontà di abbandonare il programma... Stanno cercando di convincerlo e farlo ragionare", si legge sul profilo dell'esperto di Gossip.

Abbandoni e segnalazioni: le nuove polemiche

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata l'autoeliminazione di Francesca Polizzi, una delle corteggiatrici che sembrava più interessata a conoscere Gianmarco. La sua decisione di abbandonare il programma ha segnato un duro colpo per il tronista e per il pubblico del dating show che apprezzava molto la ragazza.

Nadia Di Diodato

Come se non bastasse, negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti alcune segnalazioni scottanti che riguardano le ultime due corteggiatrici rimaste sul parterre, Cristina e Nadia. In particolare, Nadia è finita al centro di una bufera per via di una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni e approfondita da Fanpage.

Il cugino della ragazza lavorerebbe nella barberia di Gianmarco a Centocelle, sollevando sospetti su una possibile conoscenza pregressa. Secondo quanto emerso, il cugino di Nadia si occuperebbe di fare shampoo e colpi di sole nel salone del tronista, alimentando dubbi sulla trasparenza del percorso della ragazza nel programma.

"È tutto vero - si legge su Fanpage - si occupa di fare lo shampoo ai clienti e, qualche volta, i colpi di sole". Se questa segnalazione fosse confermata, potrebbe rappresentare una grave violazione delle regole del programma, in quanto Nadia avrebbe potuto godere di una comunicazione indiretta privilegiata con Gianmarco, tramite il cugino.

Anche su Cristina pare siano arrivate delle nuove segnalazioni, nella registrazione di ieri Margherita Aiello del Trono Over ha mostrato in studio una fotografia che ritrae Cristina a cena con Lorenzo, ballerino professionista del talent Amici di Maria De Filippi. Secondo la dama i due avrebbero parlato per circa due ore.

Tra colpi di scena, segnalazioni e delusioni, Gianmarco si ritrova dunque al centro di un vortice mediatico che rischia di far naufragare definitivamente il suo trono. Riusciranno Maria De Filippi e la redazione a farlo tornare sui suoi passi? O assisteremo all'ennesimo trono interrotto prima del tempo?