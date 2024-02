Uomini e donne, Ida dà una seconda possibilità a Mario, Sergio decide di abbandonare il programma

Nell'episodio odierno di Uomini e Donne, si è dato grande spazio al Trono Classico e a Ida Platano. La tronista ha deciso di dare una seconda possibilità a Mario, nonostante si sia rivelato un personaggio molto controverso. Nella puntata del 27 febbraio, Sergio ha lasciato il suo posto di corteggiatore.

Uomini e Donne: Emozioni e tensioni nel Trono Classico

La puntata di Uomini e Donne del 27 Febbraio ha portato con sé un vortice di emozioni e tensioni, soffermandosi sul Trono Classico, sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi e dei telespettatori affezionati al programma.

Il ritorno di Mario Cusitore e le sue conseguenze

Il pomeriggio è stato contrassegnato da un ritorno molto discusso: Mario Cusitore, il corteggiatore che ha suscitato svariate reazioni nel cuore della tronista Ida Platano. Lo speaker radiofonico era stato allontanato dalla stessa Ida per le numerose segnalazioni arrivate sul suo conto

Già dalle prime battute, la tensione è palpabile quando Mario fa il suo ingresso, cercando di spiegare le sue azioni e riconquistare la fiducia di Ida. Tuttavia, le parole sembrano non essere sufficienti a stemperare le incertezze della tronista, che mostra una riserva evidente nei confronti del corteggiatore.

Reazioni e polemiche tra gli aspiranti corteggiatori

La scelta di Ida di dare una seconda possibilità a Mario ha sollevato non poche critiche e perplessità, soprattutto tra gli altri corteggiatori. Pierpaolo, uno degli aspiranti alla conquista del cuore di Ida, si mostra visibilmente contrariato dalla situazione, esprimendo il suo disappunto per il ripensamento della tronista.

Al fianco di Pierpaolo si schiera Tina, anche l'opinionista, se fosse stata nei panni di Ida, non avrebbe dato una seconda possibilità al corteggiatore.

Mario per il suo gran ritorno, ha preparato anche una sorpresa per la tronista, Cusitore ha regalato un orsacchiotto di peluche e dei palloncini. I due hanno ballato insieme, mentre Pierpaolo ha preferito ballare con Maura, del Trono Over, decisione che ha fatto arrabbiare Ida, che l'ha vista come una ripicca.

Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano

Al centro dello studio si siede anche Daniele, un corteggiatore di Ida con cui la tronista ha avuto un'esterna che lei stessa ha definito molto bella. Subito dopo con un colpo di scena, Sergio ha deciso di lasciare il programma non volendo continuare a corteggiare Ida. La tronista è d'accordo: tra lei è Sergio si è rotto qualcosa ed è inutile andare avanti in questo modo.

Ma non è finita qua, Ida è andata in esterna anche con Marco, una serata dedicata al Karaoke che ha divertito sia la tronista che il corteggiatore. Le sensazioni positive sono confermate quando la linea torna allo studio. Marco afferma di non temere il ritorno di Marco, il corteggiatore però ha visto un'affinità tra Daniele e Ida che, dal suo punto di vista, non gli è piaciuta.