Uomini e donne: il ritorno di Mario, la reazione di Ida e le tensioni con Orfeo

La puntata di ieri di Uomini e donne si era chiusa con l'aggiunta di una sedia ed un annuncio: in studio stava per tornare un ex corteggiatore di Ida. Oggi abbiamo scoperto che Maria De Filippi si riferiva a Mario, lo speaker di Radio Kiss Kiss eliminato da Ida per le numerose segnalazioni arrivate.

Trono classico: Il ritorno di Mario a Uomini e donne

Mario ha deciso di fare il suo ritorno, provocando un'esplosione di emozioni e polemiche nello studio. La sua riapparizione ha scatenato una serie di reazioni contrastanti e tensioni palpabili tra i protagonisti.

Sin dall'inizio, Tina Cipollari non ha risparmiato critiche, accusando Mario di essere tornato solo per l'attenzione delle telecamere. L'ex corteggiatore ha tentato di fare ammenda con Ida Platano, confessando di aver omesso informazioni e di aver agito così per paura di perderla.

Tuttavia, le tensioni non sono diminuite. Mario ha cercato di giustificarsi per non aver contattato Ida dopo l'eliminazione, ma la tronista ha risposto con freddezza, soprattutto dopo le segnalazioni successive alla sua partenza.

Le accuse sono piovute su Mario, con segnalazioni e chat compromettenti che sembrano dipingere un quadro poco favorevole riguardo al suo comportamento fuori dal programma.

La situazione si è ulteriormente infiammata con il dibattito tra i corteggiatori e la difese accese di Ernesto Russo a favore di Mario, mentre altri come Pierpaolo e Sergio manifestavano il loro disappunto e minacciavano di abbandonare il programma se Mario fosse rimasto.

Trono Over: Orfeo

Nel Trono Over, Orfeo ha scatenato una serie di polemiche parallele, con il suo atteggiamento controverso che ha suscitato reazioni negative da parte delle dame presenti. Le tensioni sono salite agli estremi quando ha cancellato la cena con Aurora e ha bloccato la conoscenza con Emanuela.

Il confronto tra Orfeo e le dame, incluso un acceso scambio di parole con Gemma Galgani, ha evidenziato ulteriormente le tensioni sottostanti, tra i due. Nel programma per Orfeo arriva Ornella, una dama che Orfeo non intende mantenere. La donna gli chiede un ballo, solo per salutarlo, ma Orfeo si rifiuta dicendo che vorrebbe ballare con Tina, prendendo gli insulti di Barbara che lo appella "Sei un cafone".