Uomini e Donne, ritorno di fiamma? Mario Lenti bacia Magda Catozzi

Durante una reunion tra ex protagonisti di Uomini e Donne a Roma, Mario Lenti e Magda Catozzi tornano vicini: tra complicità e balli, un gesto inaspettato riaccende subito il gossip.

Il Trono Over di Uomini e Donne non smette mai di sorprendere. Anche lontano dalle telecamere, i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi continuano a far parlare di sé. Nelle ultime ore, al centro del gossip ci sono Mario Lenti e Magda Catozzi, ripresi mentre si scambiano un bacio durante una serata a Roma.

Reunion a Roma degli ex protagonisti del Trono Over

La scintilla sarebbe scoppiata durante una reunion nella Capitale, dove diversi ex volti del programma si sono ritrovati per una serata tra amici. A documentare tutto ci ha pensato Federico Mastrostefano con la sua fidanzata Valentina, che ha condiviso su Instagram alcuni momenti dell'incontro. Presenti anche Arcangelo Passirani e altri protagonisti storici del dating show.

Tra balli scatenati sui tavoli e atmosfera festosa - sulle note del Tuca Tuca di Raffaella Carrà - è emersa subito una forte complicità tra Mario e Magda.

Mario Lenti

Il passato turbolento tra Mario e Magda

I fan più affezionati ricorderanno che la conoscenza tra Mario Lenti e Magda Catozzi, nata proprio negli studi di Uomini e Donne, non è stata affatto semplice. Mario, arrivato per corteggiare Gemma Galgani, aveva iniziato a frequentare anche Magda, senza però concederle l'esclusiva. Tra i momenti più discussi, la lite in cui Magda gli restituì uno smartphone, accusandolo di averglielo regalato e poi rinfacciato.

Magda

Il bacio durante la reunion di ex volti di Uomini e donne

Dopo la rottura definitiva, i due avevano preso strade completamente diverse, facendo pensare a una chiusura definitiva. E invece, a sorpresa, è arrivato il colpo di scena. In alcuni video condivisi sui social, Mario e Magda appaiono sempre più vicini, fino al momento che ha fatto esplodere il gossip: un bacio durante un ballo.

Un gesto che ha immediatamente acceso i rumors tra i fan del programma: si tratta di un semplice momento di complicità o di un vero ritorno di fiamma? Per ora, i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni. Ma una cosa è certa: anche fuori dagli studi televisivi, Uomini e Donne continua a regalare emozioni e sorprese.