Uomini e Donne: Gemma Galgani in lacrime, Antonio la rifiuta e lei crolla in studio

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi alla conduzione. In studio, come sempre, Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti, affiancati da Tinì Cansino. Nel corso dell'appuntamento, Gemma Galgani ha chiuso una conoscenza e si è resa protagonista di un acceso confronto con Cinzia Paolini.

Sabrina Zago chiude con Davide

La puntata si apre con Sabrina Zago, che si presenta al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi della sua situazione sentimentale. La dama è stata lasciata da Davide, che ha deciso di interrompere la loro frequentazione. Sabrina prova a voltare pagina, ma non riesce a trovare conforto nemmeno in Francesco, sceso appositamente per conoscerla. Nonostante il suo interesse, la dama appare poco convinta e decide di non proseguire.

Gemma Galgani tra Silvano e Antonio

Subito dopo è il turno di Gemma Galgani, che racconta della sua uscita con Silvano. Il cavaliere si presenta con un cesto di mele, gesto romantico che però non riesce a conquistare la dama torinese. Gemma, infatti, continua a essere presa da Antonio, confermando ancora una volta un copione già visto: l'interesse per chi non sembra ricambiare davvero. Dopo l'esterna con lei, Antonio ha infatti chiesto il numero di telefono ad Anna, scatenando la reazione immediata di Gemma.

Nonostante tutto, la Galgani insiste nel voler portare avanti la conoscenza, mentre Cinzia Paolini sostiene che il cavaliere stia semplicemente approfittando della situazione.

Cinzia Paolini

Il confronto in studio e la delusione finale

Secondo Gemma, Antonio riesce a farla stare bene, ma la sensazione è che il sentimento non sia ricambiato allo stesso modo. Gianni Sperti interviene in modo diretto, chiedendo ad Antonio se sia attratto esteticamente da Gemma. La risposta del cavaliere è netta: "no".

Tinì Cansino rimprovera Gemma per il suo atteggiamento, accusandola di cadere sempre nello stesso schema e di illudersi nonostante i segnali evidenti. La puntata si conclude con le lacrime della dama, che prende atto del mancato interesse di Antonio.