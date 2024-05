Uomini e donne: Mario Cusitore vuole da Ida una seconda possibilità, la reazione di Maria

Oggi sul parterre del Trono Classico è tornato Mario Cusitore, il corteggiatore di Ida Platano aveva una 'mission Impossible' da portare a termine: riconquistare la fiducia della tronista, ecco com'è andata.

Il ritorno del corteggiatore e la risposta di Ida Platano

Lo speaker radiofonico aveva dovuto lasciare il programma quando Ida Platano aveva scoperto che le segnalazioni arrivate su Mario erano reali: Cusitore si era veramente visto fuori ad un B&B napoletano con una donna, Melissa, una vecchia conoscenza del programma perchè qualche anno fa era stata in studio per corteggiare Alessandro Vicinanza.

Tra Ida e Mario è finita

Oggi Mario, con una discreta dose di faccia tosta, ha provato a riconquistare la fiducia di Ida. L'ex corteggiatore ha ribadito la sua innocenza, sostenendo di non aver passato la notte con Melissa. Durante tutta la sua narrazione è stato interrotto da Tina, che ha più volte ricordato alla tronista le menzogne che Mario le ha raccontato in questi mesi.

In difesa di Mario è intervenuta Maria De Filippi, che ha chiesto alla sua opinionista di non interrompere Cusitore: lo speaker aveva parlato con la redazione perchè voleva andare a Brescia, dove vive la tronista. Ida, che ieri ha scritto una lettera ai fan, anche se a malincuore, ha confermato a Mario la decisione di qualche settimana fa, ora ha smesso di fidarsi di lui e tra loro è definitivamente finita.

Ernesto Russo parla dopo l'addio a Uomini e Donne: "Ho fatto sesso con altre donne", e su Mario e Ida...

Il Trono Over: Mario Verona e Milena

La puntata è continuata con Mario Verona e Milena, nonostante il cavaliere sostenga di tenerci molto per la dama i suoi comportamenti sono incoerenti, come gli rimprovera Sabina. La situazione è peggiorata quando Verona ha accettato di far scendere sul parterre due ragazze arrivate per conoscerlo.

Anche se il cavaliere non le ha trattenute, la delusione di Milena è stata evidente, lo stesso Gianni Sperti le ha consigliato di chiudere la frequentazione. Per provare a schiarire le idee a Mario Verona è intervenuta anche la conduttrice. Maria ha spiegato al catanese che lui e Milena sono su due piani diversi, lei è molto più coinvolta, e lo sta dimostrando.

Mario Verona a Uomini e donne

Maria ha chiesto al cavaliere di prendere una decisione matura: lasciare libera Milena che potrebbe iniziare a guardarsi intorno, sottolineando che quest'estate mentre lui se ne andrebbe a Ibiza, lei dovrebbe stare a casa ad aspettarlo.

A fine puntata sono stati mostrati i cani che grazie a Uomini e donne hanno potuto abbandonare il canile ed essere accolti dal calore di una famiglia.