Grande Fratello: Sergio D'Ottavi frecciatina a Vittorio Menozzi? "La maleducazione è una patologia"

Il compleanno di Letizia Petris continua a provocare discussioni a distanza tra i gli ex concorrenti del Grande Fratello. Poco fa, nelle storie di Instagram di Sergio D'Ottavi è stato condiviso un post che sembra diretto contro Vittorio Menozzi, il tutto è basato su un episodio legato ai festeggiamenti per i 25 anni di Letizia Petris.

Letizia Petris: Un compleanno che scatena polemiche

Pochi giorni fa molti ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono riuniti per celebrare il quarto di secolo raggiunto dalla loro ex compagna di avventura. Tra gli invitati, oltre a Paolo Masella, fidanzato della festeggiata, c'erano, tra gli altri, Federico Massaro, Rosy Chin, Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi. Quest'ultimo, secondo alcune segnalazioni arrivate all'esperta di gossip Deianira Marzano, non avrebbe salutato Sergio, Greta e Anita.

Per smentire queste voci, l'ex tentatrice ha condiviso su Instagram una foto dove lei e Vittorio si abbracciano con tanto di ricondivisione da parte del modello e una tenera dedica "Il bene che ti voglio". Sembrava che la pace fosse stata siglata, ma oggi la storia di Sergio ha rimesso tutto in discussione.

L'affondo di Sergio D'Ottavi contro Vittorio Menozzi del Grande Fratello

L'imprenditore, che nella casa si è fidanzato con la ex di Mirko Brunetti, ha scritto un lungo post dedicato a chi è maleducato terminando con la citazione di una frase di Totò contro quelle persone che vogliono il nostro male. "L'ignoranza e la maleducazione è una patologia che colpisce molte persone. Offendere, giudicare, parlare male degli altri non è mai un comportamento onorevole", ha scritto Sergio.

Sergio e Greta a Verissimo

"I pettegolezzi sono spesso figli dell'invidia, indicano piccolezza d'animo" ha aggiunto "Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, ti offendono eppure non possono fare a meno di osservarti perchè quello che guardano della tua vita è comunque più interessante della loro". Infine la citazione del Principe della risata.

"Detto ciò, quando vi leggiamo e ridiamo di voi ripenso sempre a una frase di Totò 'Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te'". La prima parte della storia, dove si parla di maleducazione, secondo alcuni follower, è diretta a Vittorio, che poche ore dopo la festa ha parlato del suo rapporto con Beatrice e confermerebbe i rumors sul mancato saluto alla festa di Letizia. Altri invece, credono che la storia sia dedicata agli hater che nel corso di una diretta sui social di Greta e Sergio abbiano scritto frasi particolarmente offensive destinate ai due ex gieffini.