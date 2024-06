Grande Fratello, Vittorio Menozzi sul rapporto con Beatrice Luzzi: "Ci siamo sentiti ma..."

Uno dei rapporti più stretti nella casa del Grande Fratello è stato quello tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. La loro amicizia ha caratterizzato gran parte del loro percorso ma alcune incomprensioni li hanno allontanati nella ultime settimane del reality show. Il modello di Parma ha spiegato come sono oggi i loro rapporti in un'intervista a RDS.

Vittorio Menozzi fa un bilancio del legame con Beatrice al Grande Fratello

Durante la chiacchierata radiofonica, l'ex concorrente ha raccontato che l'amicizia con l'ex protagonista di Vivere lo ha aiutato nella sua crescita personale, favorendo anche le relazioni con gli ex coinquilini della Casa. Ha sottolineato che lei lo ha chiamato per fargli gli auguri di compleanno, aggiungendo che da allora non si sono più sentiti, complici i reciproci impegni, compresi quelli familiari della Luzzi.

"La figura che più ha influenzato il mio percorso è stata Bea e questo glielo devo. Perché senza di lei io avrei fatto senza ombra di dubbio un percorso diverso. In questo senso era un po' sui generis, era un po' una voce fuori dal coro. Poi mi ha permesso di tirare fuori un lato più filosofico, profondo e anche un po' più staccato dalla realtà e dalle intenzioni del programma", ha detto Vittorio, come riportato da Biccy.

Vittorio e Beatrice al Grande Fratello

"Questo Grande Fratello è stato così. Se ho avuto la possibilità di confrontarmi su certi temi, che magari con altri ragazzi non sarebbero nati è grazie a lei. Quindi da questo punto di vista le dico grazie. Ci siamo sentiti un mesetto fa per il mio compleanno Nell'ultimo mese lei ha fatto un sacco di cose e io sono molto contento per come sta andando. Inoltre è molto impegnata e poi ricordiamoci che è una madre di famiglia", ha spiegato il concorrente che ieri è stato protagonista di un fuori programma al compleanno di Letizia Petris.

"Bea ha due ragazzi che stanno crescendo e a cui è legatissima. Uno ha 13 anni e l'altro 15. Pensa che è difficile per me da figlio fare tutto e stare anche con i miei, pensa per una madre che si occupa dei figli e che ha questa bella carriera", ha concluso Vittorio. Volendo tirare le somme sembra che i rapporti tra i due si siano raffreddati, Beatrice, del resto, non ha mai gradito alcuni voltafaccia del suo giovane amico e le confidenze fatte a Greta, sulle quali restano molti dubbi.