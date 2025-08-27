Uomini e Donne anticipazioni: Gemma tra nuovi cavalieri e scontri, Flavio e Cristiana debuttano sul trono

La nuova stagione di Uomini e Donne si apre con ritorni clamorosi, nuovi tronisti e vecchie discussioni: Gemma tra polemiche e nuovi cavalieri, Rosanna e Giuseppe al confronto finale.

La nuova stagione di Uomini e Donne ha preso ufficialmente il via e già dalla prima registrazione non sono mancati colpi di scena, ritorni inaspettati e nuove presentazioni. Sul trono classico hanno fatto il loro ingresso Flavio Ubirti e Cristiana Anania, annunciati appena ieri sui canali ufficiali di Witty TV, mentre nel parterre del Trono Over il pubblico ha ritrovato volti noti e assistito a confronti molto attesi. Le anticipazioni arrivano da due fonti molto seguite: Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni, che hanno raccontato in dettaglio ciò che è accaduto in studio.

Trono Over: confronti, ritorni e nuove tensioni

Secondo quanto riportato da Gemma Palagi, la registrazione si è aperta con il confronto tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, ex coppia uscita insieme dal programma la scorsa stagione. I due hanno raccontato di aver vissuto diversi tira e molla durante l'estate, ma di aver deciso di chiudere definitivamente. Giuseppe ha rivelato di essersi fidanzato con un'altra donna, mentre Rosanna è tornata nel parterre. Il pubblico in studio, racconta Palagi, si è schierato soprattutto dalla parte di lui, accusando Rosanna di averlo preso in giro fin dall'inizio.

Sempre Palagi riferisce di una discussione tra Gemma Galgani e Arcangelo: quest'ultimo aveva dichiarato in un'intervista estiva che gli sarebbe piaciuto chiarire con lei davanti a un caffè. In studio, però, le sue parole sono apparse poco chiare e la dama torinese ha respinto l'idea di un incontro, aprendo a un acceso confronto con gli opinionisti.

La tronista Cristiana Anania

Per Gemma, intanto, sono arrivati due nuovi cavalieri, che ha deciso di conoscere entrambi, mentre Tina Cipollari non ha perso occasione per ironizzare sul lavoro estivo di Gemma come barista, paragonabile alle sue vecchie battute sulla "bigliettara". Un'altra sorpresa segnalata è il ritorno di Federico Mastrostefano, ex tronista del 2009, che oggi siede invece nel parterre Over. Inoltre, è tornato anche Diego Fazio, che ha partecipato anche alla recente edizione di Temptation Island.

Ospiti in studio: Asmaa e Cristiano con il loro bambino

Sia Palagi che Pugnaloni confermano la presenza in studio di due ospiti speciali delle passate edizioni dl dating show: Asmaa Fares e Cristiano Lozupone insieme al figlio. La coppia ha raccontato come procede la loro vita da genitori e il loro rapporto dopo l'esperienza televisiva. Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto ulteriori dettagli sul parterre Over, confermando i ritorni di Gemma Galgani, Sabrina Zago, Cinzia Paolini, Gloria Nicoletti (senza Guido Ricci), Agnese De Pasquale e Alessio Pili Stella. Grande assente invece Margherita Aiello.

Sempre Pugnaloni segnala che durante la prossima registrazione potrebbe esserci un confronto tra un'altra ex coppia molto discussa, quella formata da Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio. Inoltre, ha lanciato un vero e proprio "allarme Ida Platano": l'ex tronista è stata avvistata a Roma nelle stesse ore delle registrazioni, alimentando le ipotesi di un suo imminente ritorno in studio.

Trono Classico: debutto per Flavio e Cristiana

Per quanto riguarda il Trono Classico, lo spazio è stato ridotto - com'è consuetudine nella prima puntata - ma sufficiente per conoscere i due nuovi protagonisti. Secondo Gemma Palagi, l'ex tentatore Flavio Ubirti ha fatto un'ottima impressione, conquistando subito sia il pubblico che gli opinionisti grazie alla sua semplicità e ai suoi valori. Il nuovo tronista ha dichiarato di desiderare accanto a sé una ragazza "brava" e di volerla trattare con rispetto.

Anche Cristiana Anania ha ricevuto buoni riscontri: sebbene molto emozionata e agitata, è apparsa carica e pronta a mettersi in gioco. In studio era presente anche un corteggiatore già noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island come tentatore (non dell'ultima edizione). Tina Cipollari, come sempre pungente, ha voluto incoraggiare i tronisti a non scoraggiarsi, rassicurandoli che nelle prossime puntate arriveranno corteggiatori e corteggiatrici ancora più belli. Non sono mancati, infine, i primi balli, che hanno ufficialmente inaugurato la nuova stagione.

Una stagione partita con il botto

Tra vecchi ritorni, discussioni, nuovi tronisti e ospiti speciali, questa prima registrazione ha dimostrato che anche quest'anno Uomini e Donne promette di regalare emozioni e colpi di scena. I riflettori ora sono puntati sul possibile ritorno di Ida Platano e sui prossimi tronisti.