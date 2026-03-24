Uomini e Donne: Maria bacchetta Matteo Stratoti: "Troppo aggressivo con Sara Gaudenzi"

Il confronto acceso tra Sara, Matteo e Alessio porta Maria De Filippi a intervenire, rimproverando il corteggiatore e difendendo la tronista da atteggiamenti troppo aggressivi.

Oggi, martedì 24 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Over c'è stata l'ennesima discussione tra Rosanna Siino e Alessio Pilli Stella. Nel Classico, l'aggressività di Matteo Stratoti è stata stoppata da Maria De Filippi.

Cosa è successo nel Trono Over del 24 marzo

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia dal Trono Over, con Marina che si trova in crisi per il ritorno di Elisabetta Gigante, richiamata in studio da Stefano dopo aver abbandonato il programma. Contemporaneamente, Stefano frequenta anche Marina. Durante la puntata, si registra un duro faccia a faccia tra la dama e Tina Cipollari, che coinvolge anche Maria De Filippi, la quale si chiede il motivo di tanto astio da parte della sua opinionista nei confronti di Marina.

Le dinamiche del Trono Over non si fermano mai. Dopo essersi detti addio, Rosanna Siino e Alessio Pilli Stella si sono riavvicinati, con tanto di invito al cinema organizzato da Alessio, senza successo. Gli ultimi sviluppi sembrano positivi: i due hanno ripreso a frequentarsi. Tuttavia, Alessio è pronto a deludere nuovamente la dama, perchè anche questa volta non prende una decisione definitiva, ossia quella di concedergli l'esclusiva. Per tutta risposta, Alessio si prende un sonoro "vaffanc.lo" da Rosanna.

Uomini e donne: Debora

La dama si scaglia anche contro Debora, che sta al volere di Alessio e accetta che lui giochi su più tavoli. Contro Debora interviene anche Gianni Sperti, ma le tensioni non finiscono qui: tra Alessio e Debora rimane un punto sospeso. Alessio sostiene che durante una serata con Debora ci sia stato un bacio, ma Debora non ricorda l'episodio. Questa volta è Alessio ad alzare la voce.

L'ira di Matteo nel Trono Classico

Passando al Trono Classico, si parla di Sara Gaudenzi, che spera che il suo trono stia per finire definitivamente. L'occasione arriva oggi, servita su un piatto d'argento da Matteo Stratoti. Dopo un'esterna con tanto di bacio tra la tronista e il corteggiatore, Matteo punta il dito contro Sara, accusandola di aver organizzato tutto con Alessio Ribeca, che nella vita è amico di Ciro; in realtà, il tronista lavora nell'agenzia immobiliare di Alessio, un paradosso di cui la redazione era a conoscenza e ha accettato senza problemi.

Il punto è che Matteo, come tanti, sospetta che Alessio e Sara siano d'accordo. A questo punto potrebbe fare una scelta: salutare tutti e dire che lui a questo gioco non ci sta, ma preferisce la piazzata, condita con frasi aggressive verso il suo rivale.

Alla fine della discussione, interviene anche Maria De Filippi, che giustifica la scelta di Sara di non ballare con nessuno dei due corteggiatori e accusa Matteo di essere stato troppo aggressivo nei confronti della tronista. Dalle anticipazioni si sa che dietro le quinte Sara ha avuto un malore e c'è stata una rissa sfiorata tra Matteo e Ciro Solimeno, ma nulla di tutto ciò è stato mostrato in puntata.