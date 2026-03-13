Uomini e Donne: Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati tre mesi dopo la scelta

La relazione tra Flavio e Nicole, nata durante l'ultima stagione di Uomini e Donne, è giunta al termine dopo pochi mesi. L'ex tronista ha confermato la rottura su Instagram spiegando i motivi.

La relazione tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, rispettivamente tronista e corteggiatrice dell'ultima stagione di Uomini e Donne, è giunta ufficialmente al termine. Dopo settimane di dubbi e speculazioni, è stato lo stesso Flavio a confermare la rottura tramite una storia su Instagram.

Come è nata la loro storia tra Flavio e Nicole

Flavio aveva scelto Nicole durante la registrazione del 15 dicembre. La coppia, nelle settimane precedenti, aveva condiviso pochi momenti pubblici insieme, partecipando principalmente a un evento lavorativo durante la settimana di Sanremo 2026. Nonostante la breve frequentazione, la loro storia aveva catturato l'attenzione dei fan del programma.

I segnali della crisi dell'ex coppia d Uomini e donne

Nei giorni scorsi, Nicole aveva risposto in maniera ambigua ad alcune domande dei follower su Instagram riguardo al suo stato sentimentale. Pur senza confermare ufficialmente la rottura, le risposte della giovane - che sta studiando come posturologa e personal trainer - hanno lasciato molti fan incerti su cosa stessero aspettando i due per rendere pubblica la decisione di separarsi.

Flavio e Nicole

Perchè Flavio e Nicole si sono lasciati

A chiarire definitivamente la situazione ci ha pensato Flavio, che ha scritto nelle sue Instagram Stories: "Per rispetto a tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il nostro percorso, volevamo condividere con voi che io e Nicole abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente."

Flavio, ex tentatore a Temptation Island, e ha ha poi spiegato i motivi della decisione: "Dopo un primo periodo in cui stavamo bene insieme e ci sembrava tutto bello, con il passare del tempo ci siamo resi conto che, pur volendoci bene, alcune nostre caratteristiche e modi di vivere la relazione non riuscivano più a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia. Per il bene di entrambi abbiamo preso questa decisione in serenità e rispetto reciproco, e il bene che ci siamo voluti continuerà ad esserci," ha scritto il modello toscano.