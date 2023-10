Uomini e donne: Manuela senza corteggiatori, Roberta Di Padua e Aurora Tropea a muso duro

Oggi Manuela Carriero ha quasi detto addio a Uomini e donne, la tronista è sul punto di lasciare il programma dopo che sia Carlo che Michele, i suoi corteggiatori, hanno deciso di abbandonare il parterre. Nell corso della puntata c'è stato un duro scontro tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea con un faccia a faccia che ha rischiato di degenerare.

Uomini e donne del 30 ottobre

Nella giornata odierna a Uomini e Donne, la ribalta è tutta per il trono over, con i punti di vista critici di Roberta Di Padua e Barbara De Santi che hanno aspramente criticato i cavalieri che occupano il parterre maschile. Dopo una discussione tra Roberta e Aurora spazio al trono classico con l'addio di Manuela ed il confronto con Carlo e Michele.

Roberta Di Padua e Aurora Tropea a muso duro

Maria De Filippi ha interrogato Roberta Di Padua e Aurora Tropea sul profilo dell'uomo ideale e sull'età preferita. Barbara ha indicato una fascia d'età compresa tra i 45 e i 55/60 anni come adatta per lei. In contrasto, Roberta ha manifestato un interesse per uomini più giovani. Durante la discussione, Aurora Tropea ha accusato Roberta di essersi inventata una storia con Riccardo, esclamando: "Avete simulato una relazione e una rottura, ma non ti vergogni?"

Uomini e Donne: tronista abbandona il trono e lascia il programma

In preda alla rabbia, Roberta si è alzata dalla sedia e si è avvicinata minacciosamente ad Aurora, avvertendola di astenersi dalle provocazioni. "Mi vuoi dare uno schiaffo?", l'ha schernita Aurora. Gianni ha consigliato a Roberta di non cadere nella trappola di Aurora. Anche Tina si è scagliata contro Aurora, accusandola di essere nervosa per l'addio di Marco.

Manuela, Michele e Carlo

La parte dedicata al Trono classico è iniziata con una clip in cui la produzione ha annunciato a Manuela il ritiro di Michele e Carlo, i suoi corteggiatori. La rivelazione ha scioccato la tronista che si è detta estremamente dispiaciuta per l'epilogo della sua storia con i due ragazzi.

La seconda clip è dedicata all'ultima esterna di Carlo e Manuela, i due hanno litigato perché il corteggiatore ha accusato la tronista di essere succube di Michele e non essere interessata a lui. Nel video successivo Michele ha consegnato una lettera alla tronista per dirle addio.

Tornati in studio, Maria ha rivelato che Manuela aveva richiamato Michele, mentre Carlo non si era fatto più sentire. La speranza della tronista era che l'impiegato del comune di Capri avesse cambiato atteggiamento. In precedenza, Manuela stessa, messa alle strette, aveva chiesto a Michele di abbandonare il programma.

Oggi, Manuela ha accusato Michele di non averle dato la possibilità di conoscerla meglio, sottolineando che l'aveva criticata già dopo la seconda uscita. "Non puoi dire che siamo incompatibili dopo due uscite", ha detto la tronista. Michele, da parte sua, ha replicato: "Inizialmente, il nostro legame era superficiale. Non ho mai negato di provare attrazione fisica, e mi accontentavo di ridere."

Michele ha proseguito dicendo: "Ho analizzato i tuoi comportamenti sia nei miei confronti sia con gli altri corteggiatori, durante le tue esterne con loro. Ho notato che da parte mia c'è una mancanza di stimoli nel continuare. Non voglio che tu ti senta in colpa per questo. È una situazione che va oltre il mio controllo. Non sto cercando di incolparti, voglio solo essere onesto perché non voglio uscire dal programma con una ragazza e lasciarmi dopo un mese." Per Manuela, le parole di Michele sembrano una scusa per andarsene, ma Gianni e Tina, al contrario, l'hanno invitata ad apprezzarne la sincerità.